「最重判5年？」李義祥害慘50命　網狂猜下場：情況對他蠻有利

記者曾筠淇／綜合報導

「李義祥最重就判5年而已嗎？」律師廖芳萱日前曾分析，若李義祥確定觸犯刑法第276條過失致人於死罪，最重可判刑5年。有不少網友就對此提出疑問，認為李義祥罪大惡極，難道就因「過失」2字，只能被判5年而已嗎？貼文曝光後，就引來網友熱烈討論，不少人直呼「確實是過失」、「是，但大家很快就忘了」。

▲太魯閣號發生出軌事故。（圖／記者蕭可正攝）

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有網友在PTT的Gossiping板上，以「李義祥最重就判5年而已嗎」為題發文，提到李義祥堅持有拉手煞車、有拿石頭擋住輪胎，也不知為何工程車會從邊坡滑落，會釀禍真的不是故意；因此原PO就表示，照這樣的情況來看，「是不是只能判過失致死？頂多5年而已？」

▲李義祥。（圖／記者黃彥傑攝）

另名網友也在PTT上，以「李義祥最慘會怎樣」為題發起討論，表示李義祥可說是罪大惡極，害慘50條寶貴性命，如果罪證確鑿，「請問李義祥會面臨最慘的情況是？」

貼文曝光後，就有不少網友留言表示，「最重就5年，破產」、「重判5年」、「業務過失、宣告破產，就這樣啊」、「反正名下如果沒財產也拿他沒皮條」、「關幾年根本沒用，重點是賠得出來嗎」、「情況對他蠻有利的吧？1分鐘多，可能被認定過失」。其中，還有不少人無奈稱，「過幾天台灣人就忘了」、「今天公祭，明天忘記」、「年底大家就會忘記這個人了」。

▲李義祥在事故地點閒晃。（圖／記者許宥孺翻攝）

本站曾3日報導《工程車滑落害死50人！ 工地主任最重僅判5年》，內容提到以工程車角度來看刑事責任，律師廖芳萱表示，當時駕駛工程車的人員若確定觸犯刑法276條過失致人於死罪，最重可判刑5年；民事方面，被害人可依民法第184條「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任」對工程行提告，並依同法188條要求李義祥負起連帶責任。

事實上，李義祥雖堅持自己有拉手煞車、有拿石頭擋住輪胎；但根據運安會的調查內容顯示，工程車滑落前引擎有啟動，從坡頂開到現場彎道時，不慎卡到樹叢而熄火，隨後車身才翻覆滾下邊坡，明顯與李義祥所說不同。

再者，李義祥除了沒趕緊報案，還被目擊者拍到他第一時間站在山坡上查看；對此，法界人士則認為，李義祥若是親眼看工程車墜落而被火車撞，當下無通報行為就直接離開現場，就不是過失殺人，而可能涉及「故意傷人」。據了解，若主觀上有故意殺人犯意，回歸《刑法》殺人罪論處，最重可判死刑。