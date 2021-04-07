網紅罹難！友542字懊悔文：如果我有去「他是不是不會搭上這班車」

▲網紅「心享事宸_韓德凱文森」在太魯閣事故中罹難。（圖／胡仁順提供）

記者葉國吏／綜合報導

網紅「心享事宸_韓德凱文森」吳享宸搭上發生事故的408次太魯閣號，經過比對DNA，確認為此次事故第49名罹難者。他的友人在社群網站《Dcard》發文「他不是網紅，他只是一個普通的罹難者」，表示如果她有去，吳享宸就不會坐上這班列車了。

台鐵太魯閣號408車次日前發生出軌意外，為半世紀以來最嚴重的事故，在50名罹難者中，一度有2具無名屍待指認，但稍早經DNA比對後，確定網紅「心享事宸_韓德凱文森」吳姓男子是無名屍之一，也是第49名罹難者，粉絲得知消息後，紛紛湧入最後貼文送他最後一程。

▲網紅「心享事宸_韓德凱文森」罹難，讓朋友相當不捨。（圖／翻攝IG）

吳享宸朋友在Dcard發文表示，吳享宸其實在一週前有邀約她到花蓮玩，「如果我有去，我這麼懶惰，那麼早一定起不來。如果我有去，我這麼懶惰，站票我一定不搭。那他是不是就不會坐上這班列車了。」

朋友說，當她得知吳享宸罹難消息無助哭到吐，「在我們心中他不是網紅，他只是個有禮貌、善良陽光且樂於分享的大男生。」、「享宸一定能成為最帥的天使，守護者大家。」以下全文：





▲網友發文哀悼「心享事宸_韓德凱文森」。（圖／翻攝Dcard）

一週前.. 他興高采烈地問我要不要一起去花蓮玩？ 如果我有去，我這麼懶惰，那麼早一定起不來。 如果我有去，我這麼懶惰，站票我一定不搭。 那他是不是就不會坐上這班列車了。

看到他罹難的消息，我只能無助得哭到吐，而當媒體幫他冠上*網紅*兩個字眼，站票檢討批評聲迎面而來。 他獨自一個人在台北打拼，沒有家人照顧，他跟普通上班族一樣，朝九晚五還利用假日時間用心經營部落格，在我們心中他不是網紅，他只是個有禮貌、善良陽光且樂於分享的大男生。

如果您看過他的部落格文章，就會知道，因為愛面子、情感比女生還纖細的個性，所以發過的每一篇文章，每一個遣詞用字都花了很多時間，才能打出一篇文章。 他喜歡衝浪、熱愛生命，能擁有這個朋友是我們的福氣，這次也是利用清明假期從台北搭太魯閣號到花蓮工作，才遇上這場劫難。 這麼年輕的孩子就這麼逝世，怎麼不讓人痛心，希望別模糊焦點，在這個資訊發達的時代，新聞的標題、一字一句影響所有人。 願媒體能讓社會大眾了解事實，讓重要議題得到關注，能理性的討論跟改善，透過媒體協助讓家屬得到真相，社會跟國家能進步，打造一個讓台灣民眾都能快樂出門、平安回家的環境，不要讓這些憾事再發生。 享宸一定能成為最帥的天使，守護者大家。

謝謝你們看完，送上他最喜歡的帥照。 雖然我知道，他現在一定在笑我文章打的很爛就是