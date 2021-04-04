莒光換票太魯閣遇死劫！蔡哲珊父靈堂忍淚痛罵「台鐵真的太爛了」

▲愛女不幸罹難，父親痛批台鐵「太爛了」。（圖／東森新聞）

記者邱茀濱／綜合報導

台鐵408車次「太魯閣號」日前出軌，釀成50死的重大傷亡，來自宜蘭縣的31歲蔡姓女子因換票也不幸罹難。家屬今天淚灑靈堂，蔡父忍不住痛批台鐵太爛，如果不大力改革，「我認為這個事情，絕對不會是最後一件」。

在台北從事醫美行業的蔡姓女子，先前和友人相約分別前往台東，原本是訂到有座票的莒光號，但因為趕著和朋友會合，才換成太魯閣號的站票，沒想到卻遇上死劫。事發當下家屬並不知情，愛女的電話怎麼也打不通，最後是小女兒接到蔡女同事的電話才得知。

《東森新聞》報導，蔡女家屬4日前往靈堂看看愛女，一家人強忍著淚水，蔡父也透露他向蔡英文總統的對話，「我們的痛，總統妳絕對絕對沒有辦法親身去感受啦！因為妳沒有碰到嘛！」

▲蔡哲珊搭上太魯閣死亡列車，家屬悲痛不已。（圖／記者游芳男翻攝，下同）



據悉事發至今，台鐵都沒有和亡者家屬接觸，就連父親打給台鐵也一問三不知，他痛批「台鐵真的是太爛！」如果不大力改革的話，他認為一樣的事情只會再發生，「絕對不會是最後一件」。

事實上，蔡女的外婆早上因病過世，因此蔡母先到隔壁的牌位上香，她拿著香痛哭，向母親（外婆）說自己沒有顧好女兒…出事了…現在她（女兒）出事了，邊哭邊交代母親，女兒現在過去那邊了，你們要好好互相照顧…哀戚的畫面，令旁邊的人都鼻酸。

蔡女的妹妹說，姊妹感情很好，姊姊常常和爸爸撒嬌，也和自己互稱對方「你是我的心肝寶貝」、「我是你的寶貝心肝」，收到噩耗，讓他們非常傷心，希望姊姊能好好走。

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