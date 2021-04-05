網紅造假150萬捐款單！IG再秀「雲端誦經照」　1細節露餡被抓包

記者曾筠淇／綜合報導

台鐵太魯閣408班次2日發生嚴重出軌意外，可謂半世紀以來最嚴重的事故，許多民眾紛紛有錢出錢，希望能夠幫助受災戶。不過，一名擁有1.5萬粉絲的吳姓網紅昨（4）日在IG限動貼出捐款單及誦經的照片後，卻被網友抓包兩張圖都是從網路上抓下來的，被質疑「雲端捐款」、「線上誦經」根本是消費悲劇。

▲吳姓網紅雲端捐款150萬元。（圖／翻攝自PTT）

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有網友在PTT上爆料，提到一名擁有1.5萬粉絲的吳姓網紅暖心捐款，一次捐出150萬元整，希望能盡一些心力，也為遇難家屬禱告；然而，原PO上網查詢後，卻發現網紅貼出的2張捐款單其實是「台灣關愛基金會」官網上的收據範本，忍不住質疑「原來現在捐款都這麼方便的嗎？」

▲吳姓網紅下載網路照片假裝自己參加祈福法會。（圖／翻攝自Facebook）

事件爆發後，該限動截圖被瘋傳於各大臉書社團，還有網友加碼爆料，直指該網紅除了「雲端捐款」外，還「線上誦經」。從照片中可見，該網紅在IG限動上表示，「一早來到新莊的佛光山擇善寺參加太魯閣事故超薦祈福法會，在妙進法師的帶領下，幫罹難者朗誦心經和祈願文，願亡者安息並早日登極樂世界，也祝福受傷的乘客們能早日康復、回到正常的生活。」

該網紅的字句雖然充滿溫度，但卻又被網友抓包該張照片原本是由「佛光山擇善寺」臉書3月25日所貼，是佛學講座的活動畫面，當時是永文法師在談佛教梵唄音樂，根本也與太魯閣事故無關。

網紅的行徑讓不少人看傻眼，質疑這根本就是在消費悲劇。記者實際查詢該IG後，發現網紅疑似因被踢爆假捐款、假誦經，所以已將帳號轉為私密帳號。

▼吳姓網紅將IG轉為私密帳號，並將自介刪光。（圖／翻攝自Instagram）