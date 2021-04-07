美海軍醫護兵開槍射傷2人　逃往陸軍基地遭擊斃

We are in Frederick right now awaiting details after police reported an active shooter investigation earlier this morning. @wjz Will stream live for you when the press conference begins. pic.twitter.com/NwVVQKKdis — Avajoye Burnett (@AvajoyeWJZ) April 6, 2021

文／中央社馬里蘭州弗瑞德里克6日綜合外電報導

美國警方和海軍官員表示，一名海軍醫護兵進入一處馬里蘭州商業園區，開槍射傷兩人後逃到附近陸軍基地，被基地人員開槍擊斃。

▲河濱科技園區遭槍手闖入。（圖／翻攝自推特「@TheDMVDailyy」）

弗瑞德里克（Frederick）警察局長藍道（Jason Lando）在記者會表示，這名男醫護兵進入河濱科技園區（Riverside Tech Park）一家公司行號，造成裡面的人逃離，但不清楚槍擊發生在公司行號裡面或外面。兩名傷者情況危急。

藍道表示，醫護兵行凶後，駕車到約10分鐘車程外的狄翠克堡（Fort Detrick）基地，遭基地人員擊斃。