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軍艦遭「6外星無人機」尾隨？美高層關注：案件調查中

▲▼美國海軍法拉格特驅逐艦（USS Farragut，DDG 99）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國海軍傳出遭到神秘無人機尾隨。圖為法拉格特驅逐艦。（示意圖／達志影像／美聯社）

實習記者閔文昱／綜合報導

美國海軍軍艦在2019年7月時，曾在南加州附近的海域遭到無人機尾隨，並且這些無人機能在空中長時間停留，速度還與驅逐艦相同，已經超越了商用無人機的能力，因此有人懷疑，這些無人機可能屬於外星人的科技，對此，美國海軍作戰部長吉爾迪（Michael Gilday）則語帶保留的認為，還沒有任何證據能證明無人機與外星人有關。

根據美國《NBC》報導，類似的案件不只發生在美國，其他國家也曾有目擊可疑無人機的案件，不過吉爾迪表示，目前已在蒐集相關資訊並進行調查，「整個聯合部隊都有一個完善的流程，可以收集這些數據並將其保存到一個單獨的資訊庫中進行分析。」不過還沒有任何跡象顯示無人機與外星人有關。

▲▼美國海軍上將吉爾迪（Mike Gilday）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國海軍上將吉爾迪表示，案件正在調查中。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，當時美國軍艦一共發現了6架無人機在四周飛行，這些無人機會以閃爍的燈光作為安全措施，並且能在空中停留90分鐘以上的時間。根據船員的日誌描述，當時的能見度小於1海浬（約1.8公里），速度只有16節（約時速30公里），但無人機還是能夠以相同的速度緩慢的跟隨軍艦飛行。

由於無人機出現的地點位於美國加州南部外海的海峽群島附近，當地是許多敏感軍事設施的所在地，因此也引發了美國高層的關注，目前已有多個單位介入調查，希望能查出神秘無人機的真正來歷。

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