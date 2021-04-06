半夜傳怪聲！他醒來驚見「陌生裸女」爬床狂睡　趕人還暴怒

▲美國德州28歲女子喬薇塔（Jovita Vaughn）闖入陌生人的民宅，把衣服脫光，爬上氣墊床呼呼大睡。（圖／翻攝當事人臉書）



記者吳美依／綜合外電報導

美國德州一名男屋主晚上早早就寢，深夜卻突然被可疑聲響吵醒，隔日早上起床後前往查看，竟在隔壁房間的床上發現一名陌生女子，不僅全身赤裸，還正在呼呼大睡。他立刻報警處理，但對方堅持不願離去，甚至當場發飆暴怒。

根據《基林日報》等外媒報導，男屋主3月29日深夜被吵醒後，立刻直覺認為「有人入侵了」，但當下難敵睡意，又立刻墜入夢鄉，隔日早上才發現此事。他表示，自己根本不認識這名女子，也完全不知道對方的動機是什麼。

▲喬薇塔3月30日入獄，保釋金為10萬2500元美金。（圖／翻攝貝爾郡郡立監獄）

28歲的喬薇塔（Jovita Vaughn）宣稱，她2009年時曾經住在這間房子裡，所以現在當然也有權待在這裡。她堅持留在原地，被勸離時情緒太過激動，甚至朝著一名員警吐口水，最後慘遭逮捕。

喬薇塔3月30日被送入貝爾郡（Bell County）郡立監獄，面臨騷擾、非法入侵罪等刑事指控，保釋金為10萬2500元美金（大約新台幣292萬1936元）。

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