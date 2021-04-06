巨奶正妹想嫁「沒見過面」殺人犯！　她乳下刺青示愛：永遠是你的

▲英國26歲正妹即將嫁給素未謀面的美國殺人犯。（圖／翻攝自當事人IG）

記者張寧倢／編譯

英國一名26歲正妹懷斯（Naomi Wise）即將於9月搭機飛往美國監獄，與從未謀面的殺人犯奧坤多（Victor Oquendo）結婚，兩人利用書信談戀愛，懷斯更將他在信中的筆跡、姓名化做身上的刺青，證明奧坤多就是她想要的那個人。

▲懷斯寫信給素未謀面的殺人犯奧坤多後，兩人隔海陷入熱戀。（圖／翻攝自當事人IG）

根據《鏡報》報導，來自英國艾塞克郡（Essex）的懷斯是一名實習輔導員，她在可以寫信給囚犯的網站writeaprisoner.com上看到了30歲的美國囚犯奧坤多的入獄照，就對他產生了興趣並開始以信件諮詢輔導奧坤多，然而，懷斯愛上了這名綽號「野獸」的殺人犯，超乎現實與想像的戀情就此展開。

▲懷斯在手腕上以奧坤多姓名的縮寫刺下刺青。（圖／翻攝自當事人IG）

報導指出，兩人聯繫2周之後，奧坤多才坦承自己19歲時，曾在一場黑幫襲擊中開槍射殺2名男性，法院以2項二級謀殺罪判處他24年有期徒刑，須至2034年才能出獄。懷斯說，她很震驚，一下子要接受太多事實，但奧坤多十分懊悔，「他生活充滿掙扎，而且有夜驚症狀，這讓我了解很多他的真實情況，他不是怪物，他是一個人，我做夢也沒想到會愛上囚犯，但事情已經發生，我也不會去改變它。」

懷斯表示，她從一開始就知道奧坤多才是她想要的男人，無法停止思念的她向奧坤多坦承，自己開始對他有感覺，所以想要抽離這一切，沒想到，奧坤多懇求懷斯答應讓自己打給她，「在電話裡，奧坤多承認他對我也有感覺，這是我們第一次講電話，他的聲音是如此好聽，低沉又平靜。」

▲懷斯的乳房下方有著「永遠是你的」的男友筆跡刺青。（圖／翻攝自當事人IG）

兩人交換照片後，開始互傳情書，在獄中學會刺青的奧坤多還畫了懷斯與自己的畫像，懷斯則將奧坤多信中的筆跡「永遠是你的（Forever yours, Victor）」刺青在她左側腹部靠近乳下的位置，手腕上也有奧坤多姓名的縮寫「V.O」。懷斯說，奧坤多是她認識的人中最善良的一個，人們可能在不了解情況時做出評論，但她已經無法想像沒有奧坤多的生活。

▲奧坤多在獄中畫的示愛畫作。（圖／翻攝自當事人IG）

接下來幾個月裡，奧坤多在電話中向懷斯求婚3次，每次都拒絕的懷斯告訴他，「你瘋了，我們甚至沒有見過面，也不知道何時能夠見面。」直到去年9月，懷斯收到了一大束鮮花與鑽戒，當天她接到奧坤多的電話後，哭著答應了他的求婚，順利的話，懷斯將於夏季飛往美國密西根州探監，並於9月在監獄完婚。

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