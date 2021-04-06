傳送金孫照給阿嬤忘了Google一功能　人妻「廚房激戰片」打包送出

▲人妻不小心把和老公在廚房的激戰片傳給媽媽，大呼崩潰。（示意圖／免費圖庫pexels）



實習記者陳妙津／綜合報導

傳照片或影片給別人前，最好先檢查一番以免遇到尷尬狀況。加拿大人妻卡拉（Kara Tonin）日前利用Google內建的人臉辨識功能，想把兒子的照片分享給媽媽看，沒想到竟把她與丈夫在廚房激戰的影片也傳了出去，原來竟是手機的辨識功能太敏銳，偵測到冰箱上貼著的兒子照片自動歸檔，才造成這起尷尬糗事，也讓卡拉崩潰分享給其他網友，勸大家千萬小心。



據《鏡報》報導，Google相簿有可以辨識照片中的人臉，並自動分門別類，若在平時可以說是相當方便貼心。然而加拿大人妻卡拉日前想分享兒子喬許（Josh）分享給媽媽，卻忘了自己曾與丈夫錄製過在廚房激戰的影片，而背景的冰箱上也恰巧有喬許的一小張照片，就這樣通通「打包」全部送到媽媽手機裡，還貼心附註「嘿！這是喬許的照片」，直到一段時間後，她才驚覺糗大了。



卡拉事後崩潰無奈地向媽媽道歉，並將整段經歷PO在抖音上，勸誡所有網友一定要注意，千萬別像自己一樣做出糗事，影片瞬間爆紅，至今已經吸引超過200萬人觀看，超過1萬人次轉發，還有4千多則留言。



不少網友對此感同身受，紛紛回應，「所以我從不打開自動共享」、「如果是我就直接原地去世」、「好喔，這下我們都知道Google的臉部識別技術有多厲害了」、「媽媽可能也正在想：我們假日才在廚房吃飯...」。也有不少人提到應該注意資安，「大家一定要小心，因為上傳到Google相簿的照片可能被濫用。」