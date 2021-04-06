政院加入運安會群組被質疑插手　真相跟71家外媒關注太魯閣號有關

▲408次太魯閣號出軌事件。（圖／記者楊詩益攝）



記者陶本和／台北報導

有媒體報導質疑，行政院同仁加入運安會的媒體群組是有意插手「帶風向」，但據了解，其實是國際駐台記者越來越多，在諸多外媒要求下，行政院新聞處國際組的人員才加入不同領域的媒體群組，以協助外媒掌握不同方面的訊息。

行政院發言人羅秉成6日表示，運安會媒體群組係發布訊息之用，非其內部決策或工作群組，政院向來尊重運安會的職權，不必也不會經由該群組「帶風向」。

事實上，經《ETtoday新聞雲》記者查證發現，其實這位加入媒體群組的政院同仁，正是行政院新聞處國際組的人員。近年來，各國駐台的媒體越來越多，依外交部統計，2021年至今以來，已來到71家媒體、總計124位外媒記者，這顯示該組同仁的業務量大增。

據悉，新聞處國際組為了讓關注太魯閣事故的駐台外媒記者，都能掌握正確的資訊，且在眾多外媒的主動要求之下，加入不同領域的群組，幫忙掌握更多面向的資訊。

事實上，不只是運安會媒體群組，根據中央災害應變中心的媒體群組，行政院新聞處國際組組長就有在內部發文，除了在群組公開表明自己職稱、業務職掌外，也強調自己是負責與跑行政院新聞的駐台外媒記者的聯繫工作。該位組長也為了提供外媒正確的資訊，主動提問是否能讓相關的外媒記者加入群組。

對於媒體報導的誤解，羅秉成表示，聯合報所指該群組係運安會為對外發布新聞資訊而設，其中成員多為媒體記者，政院本就尊重運安會的職權，不必要也不可能有藉由這樣的媒體群組「干擾調查或督導運安會」的情形存在。

羅秉成表示，政院新聞處基於掌握最新的新聞訊息，以便提供給駐外媒體，而由處內國際組同仁加入該媒體群組，並無任何不妥，希望各方能夠先瞭解該媒體群組的用途再做評論。

羅秉成也強調，政院從未「全權接管1922群組『疾管署1922媒體群組』」，新傳處同仁加入群組僅為接收最新訊息及新聞稿之用，媒體相關評論不僅與事實不符，且有失公允。

▼408次太魯閣號出軌事件。（圖／記者楊詩益攝）

