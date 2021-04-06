工程車卡樹叢熄火疑被移動才翻落　運安會「事故軌跡圖」留伏筆

記者賴文萱／台北報導

台鐵408次太魯閣號2日發生嚴重出軌意外，釀50人死亡。運安會今公布案發前相關證據，打臉肇事駕駛李義祥第一時間表示車是停妥的、一人巡工地的說法，此外，運安會也確認工程車在滑落前引擎有啟動，要過彎時不慎卡樹叢熄火。但工程車最後是如何掉下軌道，運安會僅強調車輛是翻落非滑落，確切肇事原因「已涉犯罪調查」要由檢方來說明，運安會不能說。另外，運安會公布的工程車移動示意圖也有標示出怪手位置，留下伏筆。







▲運安會鐵道調查組專任委員李綱說明。（圖／記者林敬旻攝）

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運安會委員李綱表示，初步調查發現，工程車08:49:59進入工地，當天車上載了很多輪胎進入現場，此外，事故發生前工地現場還另有其他車輛，還有怪手、吊車等，這代表當天不是沒有其他人員、其他車輛的狀態。運安會此說法，已打臉李義祥聲稱當天是一人巡工地的謊言。

還原事發前到事發後時間軸，09:20-09:25有其他車輛往工程車前進，09:28:50-09:29:00時，就發生太魯閣號撞擊工程車，事故後09:33:16其他車輛移動往後退。李綱直言，當天不是只有一部車在行進當中，「畫面不是停工狀態」。

李義祥第一時間聲稱車是停妥的，有拉手煞車，不解為何從邊坡滑落，但運安會調查發現，透過工程車行車紀錄器可以確認，工程車滑落前引擎有啟動，從坡頂開到現場彎道時，不慎卡到樹叢而熄火，隨後才發生車身翻滾下去，並非滑落。

但究竟工程車熄火後，最後如何滑落到軌道處，運安會暗示，這「已涉犯罪調查」，運安會只能說到這裡，後續原因要由檢方調查偵辦後來說明。

▲ 運安會說，有專業人士研判，工程車可能因卡到樹叢而熄火，隨後發生車身翻滾。

不過，根據運安會下午公布的一張工程車路線示意圖，可以看到工程車是先從坡頂開下到彎道，不甚被樹叢卡住而熄火，但在圖上編號3號的地方則又有標示出一台怪手，這與現場怪手位置相符，可是吊臂的位置卻不一樣。運安會透露，這段時間有很多可以想像的空間，不過如果工程車卡在樹叢，旁邊又有怪手，你會做什麼？此言為工程車為何翻落留下很大一個伏筆，也被推測，是否是怪手有移動過工程車，才不慎導致車輛最後翻落到軌道。

▲花蓮清水隧道太魯閣號出軌案事故重建說明會，運安會主委楊宏智發言。（圖／記者林敬旻攝）

運安會主委楊宏智以示意圖說明，第一時間點車輛坡頂靠近輪胎這邊區域，旁邊有個怪手在作業，再來工程車往下開，另一邊還有工人鐵棚，彎過鐵棚後工程車角度有點偏，偏的結果代表卡到樹叢，之後滑到鐵軌上面。先前報告過，滑下去工程車的車頭正對著和仁隧道出口跟後面太魯閣是頭對頭的。

楊宏智表示，工程車這邊有掉下的邊坡，留下來的光禿禿的位置非常清楚，在這之後距離太魯閣衝向車的時間僅有1分多鐘而已。

至於如何判斷工程車掉落到被太魯閣號撞上的時間差？運安會表示，主要是從公路總局監視器影片煙塵瀰漫的時間點做交叉比對，1分鐘多是粗估，還沒精確到秒，後續還會再繼續努力的部分。

▲台鐵太魯閣號列車在花蓮清水隧道撞上滑落山坡的工程車。（圖／記者蕭可正攝）

事實上，太魯閣號駛出和仁隧道後，距離清水隧道前的出事的地點僅有250公尺距離，以列車時速130公里計算，駕駛能夠反應的時間只有6.9秒，但列車要完全煞停則至少需要16.6秒。

運安會第一時間派員赴現場進行調查，取得太魯閣號列車列車自動保護系統（ATP）與列車控制及監視系統（TCMS）等，透過相關數據解讀還原事故真相。

楊宏智指出，運安會調查過程是把事故當時的狀況重建，如：司機員從和仁隧道出來後，花了多少時間煞車、當時的狀態及什麼時候撞到工程車，而數據出來也已經顯示「司機員有踩了緊急煞車」，且旅客表示司機有緊急鳴笛。

楊宏智解釋，鳴笛有兩個意思，一是警告車內乘客可能有狀況發生，二是對外的處置，類似緊急求救，而司機員「緊急煞車及鳴笛」兩件事都同時做到了。

▲太魯閣號事故地點示意圖。（圖／台鐵提供）





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