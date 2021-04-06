太魯閣「9秒高速撞擊」影片曝光！　撞工程車左偏衝山洞

記者趙于婷／台北報導

台鐵太魯閣號出軌造成50死，運安會掌握列車上相關紀錄進行解讀。運安會今公布列車行駛影像，太魯閣號在出和仁隧道出口，進入清水隧道北口前直接撞上工程車，錄影畫面就進入全黑，整個影片過程大概9秒。運安會主委楊宏智說，列車撞到工程車後，繼續往前經過320公尺才停下來，因此有部分列車還在外頭，工程車車體則在南口靠右側。

太魯閣408車次在4/2上午0928時，從樹林開往台東，經和仁到崇德間，進入清水隧道北口前，不慎撞到滑落軌道上的工程車，造成列車出軌。其中第8節車廂全部脫軌，左側全毀，第7車廂嚴重扭曲變形，和第6車廂脫接，第6、5和4車廂嚴重變形，其中一具轉向架卡滯於東側隧道壁和第6車廂間。

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▲▼太魯閣事故發生當下撞擊影像曝光。（圖／截自運安會影片，下同）





運安會在0956時接獲事故通報，隨後派遣20人到花蓮現場進行調查，目前已取得各式記錄器、挖土機吊帶、工程合約、監理資料等，另也約談工程車駕駛、維修廠人員和列車車長及乘客。另也透過無人機空照建模作業，可明顯看到邊坡嚴重破壞，現場也做事故重建和模擬。

初步調查發現，從監視器發現，工程車在08:49:59時進入工地，根據目前所解讀的部分工程車記錄器顯示，事故發生時，除了工程車，還有其他車輛。根據事發時間軸可看到，09:20~09: 25左右其他車輛往工程車前進，09:28:50~09:29時，列車撞擊工程車，出現粉塵，09:33:16時事故後，其他車輛移動往後退。

楊宏智補充，太魯閣號衝撞後，第8車已經到清水隧道裡面，距離南口還有1783米，還蠻遠的，從北口320公尺開始算，列車撞到後繼續往前，可能左右搖擺，最後經過320公尺，才全部停下來，所以部分列車還在外頭，這時候工程車的車體被撞在南口靠右側，距離隧道口約10公尺。運安會後續也將持續調查，完整還原事發詳細時間。



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