　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

李義祥說謊僅1人巡工地　運安會曝光還有別台車「不是停工狀態」

記者賴文萱／台北報導

花蓮太魯閣號408次列車嚴重翻覆造成50死211傷重大意外，花蓮地檢署查出，李義祥當天上午用貨車載運廢輪胎到明隧道工程與鐵軌間的緩衝處堆放，加強邊坡工程與運行鐵道間的安全緩衝，結果搬完輪胎後，不慎造成貨車緩滑下邊坡釀成這場重大悲劇。運安會也曝光畫面直言，工地現場還有其他車輛，「現場不是停工狀態」。

運安會委員李綱表示，在現場的照片，其實有其他工程車輛，不是只有一部車在行進當中，所以可看到畫面不是停工狀態。之後車子往下滑落，甚至有翻滾車身，不過究竟車輛是為何滑落下來，運安會表示，因為跟檢方有默契，這跟他們偵辦相關，太詳細跟犯罪偵查有關的部分要有點保留。

初步調查發現，工程車08:49:59進入工地，當天車上載了很多輪胎進入現場，依目前顯示，事故發生前還另有其他車輛，代表當天不是沒有其他人員、其他車輛的狀態。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不只李義祥！脫困者再曝照「山坡上一堆人」　還偽裝乘客逃離現場

▲部分脫困者po照認為山坡上一堆人並偽裝乘客逃離現場，但檢警追查發現均是同列車翻覆逃生的旅客。（資料畫面）

▲▼事發當時李義祥還一派輕鬆跟朋友聊天，事發當時李義祥在工寮旁打電話 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲事發當天李義祥一派輕鬆，在貨櫃屋前跟朋友聊天，有時還滑手機打電話 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

「義祥工程社」負責人李義祥駕駛貨車到現場停放，卻遭疑未拉手煞車造成貨車滑落邊坡，專案小組經過詢問李男、證人及上游包商，發現李男當天是到場施作「明隧道邊坡緩衝工程」搬運廢輪胎當工地與軌道間的緩衝阻體，卻因此發生貨車滑落意外「施做鐵軌的安全工程」卻造成太魯閣號翻覆重大傷亡，令檢警感到格外諷刺。

專案小組人員透露，根據調查事發後有部分列車生還者和熱心民眾反映，當時李男與數名工人站在邊坡上觀望，並未對翻車傷亡民眾伸出援手，檢警對此線索相當重視，但經過兩天投入大量警力以查訪、訪談過濾畫面中李男之外被誤認為「冷血工人」的可疑對象。

結果這些人都是從太魯閣號翻車後逃出、屬於較前車廂的未受傷乘客，檢警私下透露：「目前並沒有證據有共犯、合謀策劃製造列車翻覆、或民眾臆測冷血旁觀的問題」檢方這兩天派遣大量警力追人，也算是替民眾還原一個真相、至於另名事後在場友人，是否會遭檢警列為關係人調查，專案小組則不願透露。

▲▼太魯閣號出軌，最新空拍畫面曝！（圖／花蓮最速報提供）

▲太魯閣號出軌事故，空拍畫面。（圖／花蓮最速報提供）

另外檢方也查出，李義祥當天上午開貨車到邊坡工務所後，先用貨車載運廢輪胎到工地明隧道工程外側與鐵軌間的空地堆放，因為先前台鐵要求工程承包商加強「邊坡工程與運行鐵道間的安全緩衝」作法則是以堆放廢輪胎方式，讓邊坡、工程營建過程掉落的土石，才不會直接噴飛到軌道上，危害往來的列車。

諷刺的是，李男為了鐵道運行安全到工地放廢輪胎，完成後他將車停在貨櫃屋臨時改建的工務所前，隨即入內處理事情，李男到案後堅稱有拉手煞車，不了解為何貨車會滑動掉下邊坡釀禍，檢警研判李男可能有拉手煞車的動作，但並未拉到底導致煞車機構無法鎖死輪胎，加上工地該處屬砂質地面磨擦係數較低，貨車滑動才釀禍。

檢察官調取現場監視器，發現貨車從車道溜逸20公尺後滑入邊坡草叢，但因邊坡水保植有灌木叢，卡在邊坡的貨車宛如「死亡土石流」般，一個重達數噸的鐵塊摩擦邊坡灌木叢緩慢滑下，貨車最後滑碰到太魯閣行經的軌道才停止，這時李男因在臨時工務所內，視線有死角並未發現貨車墜落，直到太魯閣號408車駕駛員看到卡住半個軌道的貨車緊急啟動煞車並鳴笛示警，李男聞聲才奔出目擊列車翻覆意外「李男在工務所休息過程根本沒發現貨車滑落邊坡，所以也來不及事先報警求助」。

【其他新聞】

快訊／刑事局指紋專家驚爆持毒！網約「糖果炮炮趴」當場被捕

離譜！南港警員安撫尋短女「爬上床」　晚間消息曝光緊急調職

快訊／林森北酒店遭黑幫尋仇放爆裂物　門口彈痕累累！1男送醫

ET快訊
2021富比世富豪榜出爐　他是台灣第1！
工程車卡樹叢熄火疑被移動才翻落　「事故軌跡圖」藏暗示
清明連假碉堡探險「驚見白骨男」　身分曝光
載輪胎就是他！李義祥副駕不明男子被拍下
因賈靜雯痛斬婚姻　女星淡出15年「超狂近況」曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

工程車卡樹叢熄火疑被移動才翻落　運安會「事故軌跡圖」留伏筆

太魯閣賑災專戶累積捐款達2億！陳時中：監督委員會最快下週啟動

日本和新加坡有台灣黑心鳳梨　陳吉仲：4月起「依照規範」就不會了

萬里有非洲豬瘟「陽性海漂豬」　當地11養豬場採檢結果全出爐

把你寵上天！完美情人TOP3星座　跟他們戀愛簡直撿到寶

太魯閣司機視角曝！「關鍵死角」擋住工程車　網罵爆：根本謀殺

幫妻小搶到太魯閣號！鴻海員工隔海焦急尋人...怒批李義祥：只想自己

「連5米長警備車」都卡彎又打滑！運安會重回現場：工程車有10米

快訊／萬里海漂豬屍驗出非洲豬瘟　新北採檢11豬場結果出爐

掃墓「唯一的路」被擋！地主夫婦開1條件　網戰翻...揪弱點反擊

18通未接電話！破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接對她說：我送妳回家...

突襲LULU家驚見「前男友禮物」　憲哥.KID死不走逼瘋她..崩潰喊：母湯啦！

救護車畫面打臉僅李義祥巡工地　全冷眼未相救！一旁抽菸吃檳榔

「韓德凱文森」為第49名罹難者　第5車廂移出、第6車還壓1遺體

歐洲偶遇粉絲「用韓文打招呼」　王嘉爾一聽「我是中國人OK」韓網氣炸

修杰楷愛喝酒..自曝「當老公壓力大」　鄭元暢慌了：我之後還要找靜雯姐來欸！

困第6車廂底4天「最後遺體移出」 警消列隊向21歲莊姓憲兵致意

無償修復遺體讓逝者走得有尊嚴　陳修將領76行者走遍人間煉獄

快樂傳家餐！開箱「17年麥當勞」 沒蟲沒發霉...官方：真沒防腐劑

胖柴柴追猴被爸罵...突耍賴不動　無奈拎「毛毛手提包」強行帶走

工程車卡樹叢熄火疑被移動才翻落　運安會「事故軌跡圖」留伏筆

太魯閣賑災專戶累積捐款達2億！陳時中：監督委員會最快下週啟動

日本和新加坡有台灣黑心鳳梨　陳吉仲：4月起「依照規範」就不會了

萬里有非洲豬瘟「陽性海漂豬」　當地11養豬場採檢結果全出爐

把你寵上天！完美情人TOP3星座　跟他們戀愛簡直撿到寶

太魯閣司機視角曝！「關鍵死角」擋住工程車　網罵爆：根本謀殺

幫妻小搶到太魯閣號！鴻海員工隔海焦急尋人...怒批李義祥：只想自己

「連5米長警備車」都卡彎又打滑！運安會重回現場：工程車有10米

快訊／萬里海漂豬屍驗出非洲豬瘟　新北採檢11豬場結果出爐

掃墓「唯一的路」被擋！地主夫婦開1條件　網戰翻...揪弱點反擊

外交部稱印度悼太魯閣出軌「意義重大」　她傻眼：慘劇竟變大內宣

李沛旭「比館長大隻」練出超巨手臂肌　衰挨酸民嘲諷…親揭真相！

鹿希派訪問垮臉「要我怎麼回答」KID尷尬　峮峮Hold全場

洪總抗議出棒過半三振、裁判跑光了　洪：至少詢問一壘審

學者籲國民黨「開鍘邱淑媞」：八仙塵爆衛福部也有捐款專戶

蘇伊士運河又塞了！義大利油輪「引擎故障」卡河道　運管局急搶救

工程車卡樹叢熄火疑被移動才翻落　運安會「事故軌跡圖」留伏筆

「他們OHCA了，活的先救」倖存者回憶煉獄：這輩子聽過最淒厲哭聲

2021富比世富豪榜：馬斯克衝到第2名　郭台銘台灣第1、全球排369

古林睿煬最速155狂飆9K！林岱安敲隊史2200轟　獅6比1勝悍將

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

生活熱門新聞

台中女網紅喊「想要！」拉外送男合照讓網瘋了

太魯閣9秒高速撞擊影片曝光！

網紅曬捐款150萬　他揪1疑點打臉

林口男上籃被「惡意撞倒」送醫！恐怖畫面曝光

強逼冷氣團回冬！今晚最冷剩11°C

朱學恒：太魯閣號平安回家　那50人正不爽明天要上班

太魯閣最後影像曝！撞上工程車後出軌

第一個跳火車！明星高中弟憶「險喪命瞬間」

關心其他乘客　羽絨衣男慘被誤認

運安會證實工程車掉落前過彎卡樹叢熄火

太魯閣司機視角曝　網轟：根本謀殺

太魯閣出軌掀台灣工地內幕！1關鍵事故恐暴增

幫妻小搶到太魯閣號！鴻海員工隔海焦急尋人

「150萬元x2」造假網紅464字聲明道歉了

更多熱門

相關新聞

影／太魯閣「9秒高速撞擊」影片曝

影／太魯閣「9秒高速撞擊」影片曝

「義祥工業社」的工程車2日從邊坡滑落，被太魯閣號迎面撞上，奪走50條人命。運安會今公布列車行駛影像，太魯閣號在出和仁隧道出口，進入清水隧道北口前直接撞上工程車，錄影畫面就進入全黑，整個影片過程大概9秒。

陳玉珍轟蔡英文「台鐵沒改革也當總統」：太魯閣號翻覆是政府殺人

陳玉珍轟蔡英文「台鐵沒改革也當總統」：太魯閣號翻覆是政府殺人

台鐵太魯閣20位罹難者有勞保　勞保局：遺屬可請領喪葬給付

台鐵太魯閣20位罹難者有勞保　勞保局：遺屬可請領喪葬給付

太魯閣司機視角曝　網轟：根本謀殺

太魯閣司機視角曝　網轟：根本謀殺

程俐欣搭台鐵不幸罹難　父：太殘忍！

程俐欣搭台鐵不幸罹難　父：太殘忍！

關鍵字：

太魯閣號台鐵台鐵事故運安會李義祥影音

讀者迴響

熱門新聞

台中女網紅喊「想要！」拉外送男合照讓網瘋了

驚爆！李義祥工程車吊重機具出包　錯失黃金救命5分鐘

獨／害列車出軌　李義祥第一通電話疑撥給他

藍恭唯、鄭亦真摩鐵開房2.5hrs

太魯閣9秒高速撞擊影片曝光！

被抓包300萬捐款造假　網紅四度鞠躬道歉

戳破「李義祥巡工地」謊言　台鐵花蓮主任現身工地

網紅曬捐款150萬　他揪1疑點打臉

阿沁妻說清楚F.I.R.「Faye被迫退團」真相！

林口男上籃被「惡意撞倒」送醫！恐怖畫面曝光

9:31第一通報案找到了！男視訊煉獄

《當男人戀愛時》不是抄襲是翻拍

「射精完要尿尿or忍住？」醫一句話相勸　26萬網長知識

福原愛全都失去了！友人勸復合江宏傑

強逼冷氣團回冬！今晚最冷剩11°C

更多

最夯影音

更多
18通未接電話！破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接對她說：我送妳回家...

18通未接電話！破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接對她說：我送妳回家...
突襲LULU家驚見「前男友禮物」　憲哥.KID死不走逼瘋她..崩潰喊：母湯啦！

突襲LULU家驚見「前男友禮物」　憲哥.KID死不走逼瘋她..崩潰喊：母湯啦！

救護車畫面打臉僅李義祥巡工地　全冷眼未相救！一旁抽菸吃檳榔

救護車畫面打臉僅李義祥巡工地　全冷眼未相救！一旁抽菸吃檳榔

「韓德凱文森」為第49名罹難者　第5車廂移出、第6車還壓1遺體

「韓德凱文森」為第49名罹難者　第5車廂移出、第6車還壓1遺體

歐洲偶遇粉絲「用韓文打招呼」　王嘉爾一聽「我是中國人OK」韓網氣炸

歐洲偶遇粉絲「用韓文打招呼」　王嘉爾一聽「我是中國人OK」韓網氣炸

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面