9:31第一通報案找到了！男乘客「視訊煉獄」傳位置：站的都不在了吧

記者許力方／綜合報導

太魯閣號2日上午9時28分發生出軌悲劇，奪走50條生命，還原經過，花蓮消防局紀錄下，3分鐘後接到第一通報案電話，是一名女性，口氣緊張，說不出位置，後來另一名鎮定男乘客毛先生接手，，他在第7車廂，第一時間說不出地點，加入群組後與消防人員視訊，一片黑暗中，冷靜看著死傷慘重的車廂，不斷走動讓消防人員確認狀況。

9時28分太魯閣號發生事故，9時31分花蓮消防局接獲第一通報案電話，隨後湧進多通報案，外界質疑，李義祥究竟有沒有打電話報案？檢察長俞秀端回應，目前並不清楚，將會再進行查證，至於紀錄上第一名報案的是一名女性，但十分緊張，說不出自己的位置，後來由另一名較為冷靜的男子接手，為脫困的乘客。

▲太魯閣號事故後第五天，第7節車廂拖離現場。（圖／記者黃國霖攝）

▲9:31第一通報案找到了！男乘客視訊傳送位置。（圖／東森新聞）



毛先生6日接受媒體訪問時提到，他是第7車乘客，和母親一起搭火車回台東掃墓，「當下就蹲低，然後手抓住頭」，事故後車廂裡大家都站起來，他使用車窗擊破器把窗戶敲破，「很混亂，就是很多…已經不在的人」，看到罹難者都在車廂之間，廁所或車底連結處，「那邊的幾乎…站著的都不在了吧…」。

毛先生逃出後報案，報案內容已經不太記得了，第一時間還說不清楚地點，不過加入了一個警消LINE群組，傳送位置，並在一片黑暗中視訊，鎮定詢問著「我回到出來的地方？」走進猶如人間煉獄的車廂，消防人員則指引「繼續走給我看，我要看那個車頂，車子裡面、車廂裡面有沒有人？」之後沒多久救援趕抵。

毛先生說，自己被玻璃劃傷，母親則因為肩膀骨裂，正在休養中。 花蓮縣消防局勤務中心小隊長曾偉穎指出，事發後沒多久，民眾進線報案有事故發生，但都不清楚事故位置，經由110轉報，才知道現場正確位置。

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