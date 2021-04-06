　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

9:31第一通報案找到了！男乘客「視訊煉獄」傳位置：站的都不在了吧

記者許力方／綜合報導

太魯閣號2日上午9時28分發生出軌悲劇，奪走50條生命，還原經過，花蓮消防局紀錄下，3分鐘後接到第一通報案電話，是一名女性，口氣緊張，說不出位置，後來另一名鎮定男乘客毛先生接手，，他在第7車廂，第一時間說不出地點，加入群組後與消防人員視訊，一片黑暗中，冷靜看著死傷慘重的車廂，不斷走動讓消防人員確認狀況。

9時28分太魯閣號發生事故，9時31分花蓮消防局接獲第一通報案電話，隨後湧進多通報案，外界質疑，李義祥究竟有沒有打電話報案？檢察長俞秀端回應，目前並不清楚，將會再進行查證，至於紀錄上第一名報案的是一名女性，但十分緊張，說不出自己的位置，後來由另一名較為冷靜的男子接手，為脫困的乘客。

▲▼408次太魯閣號出軌事件DAY5，第七節車廂拖離事故現場。（圖／記者黃國霖攝）

▲太魯閣號事故後第五天，第7節車廂拖離現場。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼9:31第一通報案找到了！男乘客「視訊煉獄」傳位置：站著的都不在了。（圖／東森新聞）

▲▼9:31第一通報案找到了！男乘客「視訊煉獄」傳位置：站著的都不在了。（圖／東森新聞）

▲▼9:31第一通報案找到了！男乘客「視訊煉獄」傳位置：站著的都不在了。（圖／東森新聞）

▲9:31第一通報案找到了！男乘客視訊傳送位置。（圖／東森新聞）

毛先生6日接受媒體訪問時提到，他是第7車乘客，和母親一起搭火車回台東掃墓，「當下就蹲低，然後手抓住頭」，事故後車廂裡大家都站起來，他使用車窗擊破器把窗戶敲破，「很混亂，就是很多…已經不在的人」，看到罹難者都在車廂之間，廁所或車底連結處，「那邊的幾乎…站著的都不在了吧…」。

毛先生逃出後報案，報案內容已經不太記得了，第一時間還說不清楚地點，不過加入了一個警消LINE群組，傳送位置，並在一片黑暗中視訊，鎮定詢問著「我回到出來的地方？」走進猶如人間煉獄的車廂，消防人員則指引「繼續走給我看，我要看那個車頂，車子裡面、車廂裡面有沒有人？」之後沒多久救援趕抵。

毛先生說，自己被玻璃劃傷，母親則因為肩膀骨裂，正在休養中。 花蓮縣消防局勤務中心小隊長曾偉穎指出，事發後沒多久，民眾進線報案有事故發生，但都不清楚事故位置，經由110轉報，才知道現場正確位置。 

►SK-II青春露限量加大，不用擠母親節檔期就買得到

ET快訊
「他們OHCA了，活的先救」　倖存者回憶煉獄：這輩子聽過最淒
2021富比世富豪榜出爐　他是台灣第1！
工程車卡樹叢熄火疑被移動才翻落　「事故軌跡圖」藏暗示
清明連假碉堡探險「驚見白骨男」　身分曝光
載輪胎就是他！李義祥副駕不明男子被拍下

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「他們OHCA了，活的先救」倖存者回憶煉獄：這輩子聽過最淒厲哭聲

檢察長拿QRcode求到線索！載輪胎就是他…李義祥副駕不明男子被拍下

賣擱哄騙！ 網友教你如何投資賺錢攏系假！不要上當

檢警突襲「事故地工寮」　扣走電腦、施工計畫表一大袋文件

「奕智博」線上博弈　創「薩摩亞模式」狂洗50億...81人遭辦

9:31第一通報案找到了！男乘客「視訊煉獄」傳位置：站的都不在了吧

李義祥「3大謊言」被戳破！影像連環曝光　堆輪胎害死50條人命

北捷北環段Y19A站蓋新北產業園區旁…廠商提告喊停　法院判決出爐

快訊／地院核准！「即刻查封」李義祥、東新營造財產3.76億元

清明連假碉堡探險「驚見白骨男」　健保卡追出通緝犯疑藏身猝死

18通未接電話！破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接對她說：我送妳回家...

突襲LULU家驚見「前男友禮物」　憲哥.KID死不走逼瘋她..崩潰喊：母湯啦！

救護車畫面打臉僅李義祥巡工地　全冷眼未相救！一旁抽菸吃檳榔

「韓德凱文森」為第49名罹難者　第5車廂移出、第6車還壓1遺體

歐洲偶遇粉絲「用韓文打招呼」　王嘉爾一聽「我是中國人OK」韓網氣炸

修杰楷愛喝酒..自曝「當老公壓力大」　鄭元暢慌了：我之後還要找靜雯姐來欸！

困第6車廂底4天「最後遺體移出」 警消列隊向21歲莊姓憲兵致意

無償修復遺體讓逝者走得有尊嚴　陳修將領76行者走遍人間煉獄

快樂傳家餐！開箱「17年麥當勞」 沒蟲沒發霉...官方：真沒防腐劑

胖柴柴追猴被爸罵...突耍賴不動　無奈拎「毛毛手提包」強行帶走

「他們OHCA了，活的先救」倖存者回憶煉獄：這輩子聽過最淒厲哭聲

檢察長拿QRcode求到線索！載輪胎就是他…李義祥副駕不明男子被拍下

賣擱哄騙！ 網友教你如何投資賺錢攏系假！不要上當

檢警突襲「事故地工寮」　扣走電腦、施工計畫表一大袋文件

「奕智博」線上博弈　創「薩摩亞模式」狂洗50億...81人遭辦

9:31第一通報案找到了！男乘客「視訊煉獄」傳位置：站的都不在了吧

李義祥「3大謊言」被戳破！影像連環曝光　堆輪胎害死50條人命

北捷北環段Y19A站蓋新北產業園區旁…廠商提告喊停　法院判決出爐

快訊／地院核准！「即刻查封」李義祥、東新營造財產3.76億元

清明連假碉堡探險「驚見白骨男」　健保卡追出通緝犯疑藏身猝死

羅力5局被盜4次種敗果　洪總：羅力要修正

古林睿煬飆速156、6局無失分刷新生涯：開心突破自己

外交部稱印度悼太魯閣出軌「意義重大」　她傻眼：慘劇竟變大內宣

李沛旭「比館長大隻」練出超巨手臂肌　衰挨酸民嘲諷…親揭真相！

鹿希派訪問垮臉「要我怎麼回答」KID尷尬　峮峮Hold全場

洪總抗議出棒過半三振、裁判跑光了　洪：至少詢問一壘審

學者籲國民黨「開鍘邱淑媞」：八仙塵爆衛福部也有捐款專戶

蘇伊士運河又塞了！義大利油輪「引擎故障」卡河道　運管局急搶救

工程車卡樹叢熄火疑被移動才翻落　運安會「事故軌跡圖」留伏筆

「他們OHCA了，活的先救」倖存者回憶煉獄：這輩子聽過最淒厲哭聲

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

社會熱門新聞

驚爆！李義祥工程車吊重機具出包　錯失黃金救命5分鐘

獨／害列車出軌　李義祥第一通電話疑撥給他

被抓包300萬捐款造假　網紅四度鞠躬道歉

戳破「李義祥巡工地」謊言　台鐵花蓮主任現身工地

9:31第一通報案找到了！男視訊煉獄

重機男翹孤輪！19歲女慘摔翹臀染血照曝

體操選手悲控「金牌教練性侵」：每次都像死了

甜美護理師遭家暴　陽光警輔導竟爬上床挨告

遭誤認義祥工人　乘客氣炸問警：該怎麼告

丁允恭控她闖空門拿90件物品　Y女遭判半年

即／撞毀的第6節車廂吊出來了！

李義祥「3大謊言」被戳破　堆輪胎害50命

18通迴盪隧道的手機鈴聲...破裂螢幕閃著「爸爸」

網紅兒搭上死亡列車　母怒批台鐵：賣站票草菅人命

更多熱門

相關新聞

點名游錫堃評「保蘇戲碼」　王鴻薇轟：民進黨一堆噁心護航立委！

點名游錫堃評「保蘇戲碼」　王鴻薇轟：民進黨一堆噁心護航立委！

國民黨究責太魯閣號翻覆事件，主張行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍兩人該下台以示負責，台北市議員王鴻薇今天砲轟，民進黨一堆噁心護航立委，台鐵發生史上最嚴重傷亡事件，立法院竟然上演「保蘇」戲碼，點名曾因八掌溪事件辭去閣揆一職的游錫堃，質問「你看得下去嗎」？

李義祥「3大謊言」被戳破　堆輪胎害50命

李義祥「3大謊言」被戳破　堆輪胎害50命

富邦金捐3000萬助太魯閣號傷者、罹難家屬！　企業捐款累計破億

富邦金捐3000萬助太魯閣號傷者、罹難家屬！　企業捐款累計破億

快訊／地院查封李義祥、東新營造財產

快訊／地院查封李義祥、東新營造財產

運安會13頁報告完整看　太魯閣號停格在這裡

運安會13頁報告完整看　太魯閣號停格在這裡

關鍵字：

太魯閣號台鐵出軌清水隧道第7節車廂影音

讀者迴響

熱門新聞

台中女網紅喊「想要！」拉外送男合照讓網瘋了

驚爆！李義祥工程車吊重機具出包　錯失黃金救命5分鐘

獨／害列車出軌　李義祥第一通電話疑撥給他

藍恭唯、鄭亦真摩鐵開房2.5hrs

太魯閣9秒高速撞擊影片曝光！

被抓包300萬捐款造假　網紅四度鞠躬道歉

戳破「李義祥巡工地」謊言　台鐵花蓮主任現身工地

網紅曬捐款150萬　他揪1疑點打臉

阿沁妻說清楚F.I.R.「Faye被迫退團」真相！

林口男上籃被「惡意撞倒」送醫！恐怖畫面曝光

9:31第一通報案找到了！男視訊煉獄

《當男人戀愛時》不是抄襲是翻拍

「射精完要尿尿or忍住？」醫一句話相勸　26萬網長知識

福原愛全都失去了！友人勸復合江宏傑

強逼冷氣團回冬！今晚最冷剩11°C

更多

最夯影音

更多
18通未接電話！破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接對她說：我送妳回家...

18通未接電話！破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接對她說：我送妳回家...
突襲LULU家驚見「前男友禮物」　憲哥.KID死不走逼瘋她..崩潰喊：母湯啦！

突襲LULU家驚見「前男友禮物」　憲哥.KID死不走逼瘋她..崩潰喊：母湯啦！

救護車畫面打臉僅李義祥巡工地　全冷眼未相救！一旁抽菸吃檳榔

救護車畫面打臉僅李義祥巡工地　全冷眼未相救！一旁抽菸吃檳榔

「韓德凱文森」為第49名罹難者　第5車廂移出、第6車還壓1遺體

「韓德凱文森」為第49名罹難者　第5車廂移出、第6車還壓1遺體

歐洲偶遇粉絲「用韓文打招呼」　王嘉爾一聽「我是中國人OK」韓網氣炸

歐洲偶遇粉絲「用韓文打招呼」　王嘉爾一聽「我是中國人OK」韓網氣炸

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面