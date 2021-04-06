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「他們OHCA了，活的先救」倖存者回憶煉獄：這輩子聽過最淒厲哭聲

▲▼「已經OHCA了，活的先救」倖存者回憶煉獄：這輩子聽過最淒厲哭聲。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO貼出現場照片，還原事發過程。（圖／翻攝自Dcard）

記者柯沛辰／綜合報導

台鐵太魯閣號事故，造成50死、210人受傷。一名倖存乘客5日回憶事發經過，稱當時許多乘客被椅子夾住，還有人在睡夢中直接喪命，甚至肢體變形，讓他不禁形容場景猶如「地獄」，「此起彼落的尖叫聲跟哭聲是我這輩子聽過最淒厲的...」

原PO在Dcard貼出車票，證明自己2日搭乘「408次太魯閣列車4車40號」，票價440元。他說，本以為會站著回花蓮，結果提早30分鐘到場購票，意外買到了位置，讓他一度在心裡直呼幸運，沒想到這串不起眼的數字，之後竟令他永生難忘。

他回憶，當時他吃完早餐昏昏欲睡，隱約聽到「下一站，花蓮」，隨後進入夢鄉。不久後，列車突然一陣急煞，他本不以為意，還一度自豪自己處變不驚，怎料幾秒後「一股滔天巨浪般的力道席捲而來」，突然讓他隨著慣性翻到半空中，等到再次睜眼，映入眼簾的已經是陌生的天花板和行李架。

伴隨巨大撞擊聲、車廂摩擦隧道的地鳴，所有行李瞬間散落一地，「此起彼落的尖叫聲跟哭聲，是我這輩子聽過最淒厲的，幾秒鐘的時間就像千百年之久」。直到列車停下，他趕緊查看四周，生還乘客從驚嚇轉變為呆滯，車廂內一片狼藉，沒有燈、沒有空調，只剩下電路板的焦味。

最後，現場一聲「幫忙救人」將倖存者拉回現實，大家這才發現車廂夾門已經變形，第一排2位乘客被門跟椅子夾住，已經失去呼吸心跳，只剩第二排的年輕女乘客「整條腿卡在變形的夾門中，還在哭喊」。大家齊心合力拆門，試圖搶救第一排的2位乘客，卻徒勞無功。

原PO說，當時2人已經無呼吸心跳，一名倖存者無奈提議「他們已經OHCA了，活的先救」，他聽了雖然心寒，但也只能隨大伙轉身，先幫忙受困的年輕女乘客。救援期間，其他倖存者紛紛加入幫忙，而無法移動或進到前排幫忙的倖存者，則使用手機手電筒提供照明，好在最後花了約10分鐘，總算將卡在夾門間的女孩救出。

他表示，第一排失去生命的2位乘客表情沒有痛苦，似乎是在睡夢中斷氣，起碼生前沒有痛苦跟恐懼，但後來即便他脫困，心情仍難以平復，尤其是到了集合區、聽到後面車廂的乘客抱怨行程受到影響，「剛從地獄般場景回來的我，心情五味雜陳。」

原PO說，自己從鬼門關前走了一遭，無數的假設在他腦中徘徊：若不是遇到連假，他坐的應該是下一班412次列車，若沒有買到座位，他可能是在第一節車廂地板坐著，若他的座位若再往前一排，那被夾著腳的就會是他，又或著再往前坐兩排，那OHCA的就是他了...

對此，他也感慨寫下「生命很脆弱，所以值得珍惜，把握好擁有的光陰，珍惜當下每一刻，4月2日，408次4車40號，票價440元，也許這輩子都忘不了。」

許多網友看完紛紛留言，「要不是你的照片，我們真的無法知道衝擊力到底有多麼巨大」、「願死者安息，我們都能好好珍惜活著的時間」、「感覺到生命的渺小，希望你也能早日走出來」、「必要時請一定要求助心理治療或心理諮商」、「願時間能讓你平靜」、「看到你的照片我不禁落淚，回家的路怎麼這麼難...」

▼原PO貼出車票，證明自己是第4車廂的倖存者。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼「已經OHCA了，活的先救」倖存者回憶煉獄：這輩子聽過最淒厲哭聲。（圖／翻攝自Dcard）

 
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