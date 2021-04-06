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快訊／運安會還原現場：工程車08:59進場　現場還有另輛車

▲花蓮清水隧道太魯閣號出軌案事故重建說明會，運安會主委楊宏智發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲花蓮清水隧道太魯閣號出軌案事故重建說明會，運安會主委楊宏智發言。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

台鐵408次太魯閣號2日發生嚴重出軌意外，釀50人死亡。運安會掌握列車上相關紀錄進行解讀，今（6）日由主委楊宏智召開花蓮清水隧道太魯閣號出軌案事故重建說明會，曝光真相還原第一時間事故原因。

運安會委員李綱表示，初步調查發現，工程車08:49:59進入工地，當天車上載了很多輪胎進入現場，依目前顯示，事故發生前還另有其他車輛，代表當天不是沒有其他人員、其他車輛的狀態。

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▲花蓮清水隧道太魯閣號出軌案事故重建說明會，運安會簡報說明事發當時還有其他車輛。（圖／記者林敬旻攝）

▲運安會簡報說明事發當時還有其他車輛。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼太魯閣號撞上之前時速126公里。（圖／運安會提供）

▲太魯閣號撞上之前時速126公里。（圖／運安會提供）

運安會研判，事故是在工程車滑落5至7分鐘後發生，另根據列車自動防護系統顯示，碰撞前4秒，司機員袁淳修也有盡力煞車、鳴笛。

事實上，太魯閣號駛出和仁隧道後，距離清水隧道前的出事的地點僅有250公尺距離，以列車時速130公里計算，駕駛能夠反應的時間只有6.9秒，但列車要完全煞停則至少需要16.6秒。

運安會第一時間派員赴現場進行調查，取得太魯閣號列車列車自動保護系統（ATP）與列車控制及監視系統（TCMS）等，透過相關數據解讀還原事故真相。

楊宏智指出，運安會調查過程是把事故當時的狀況重建，如：司機員從和仁隧道出來後，花了多少時間煞車、當時的狀態及什麼時候撞到工程車，而數據出來也已經顯示「司機員有踩了緊急煞車」，且旅客表示司機有緊急鳴笛。

楊宏智解釋，鳴笛有兩個意思，一是警告車內乘客可能有狀況發生，二是對外的處置，類似緊急求救，而司機員「緊急煞車及鳴笛」兩件事都同時做到了。

▲▼太魯閣號事故示意圖。（圖／台鐵提供）

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