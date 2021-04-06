快訊／工程車滑落後1分多鐘太魯閣就撞上　掉落確切位置圖曝

記者賴文萱／台北報導

台鐵408次太魯閣號2日發生嚴重出軌意外，釀50人死亡。運安會掌握列車上相關紀錄進行解讀，今（6）日由主委楊宏智召開花蓮清水隧道太魯閣號出軌案事故重建說明會，曝光真相還原第一時間事故原因。



▲花蓮清水隧道太魯閣號出軌案事故重建說明會，運安會主委楊宏智發言。（圖／記者林敬旻攝）

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運安會委員李綱表示，初步調查發現，工程車08:49:59進入工地，當天車上載了很多輪胎進入現場，依目前顯示，事故發生前還另有其他車輛，代表當天不是沒有其他人員、其他車輛的狀態。

運安會主委楊宏智以示意圖說明，第一時間點車輛坡頂靠近輪胎這邊區域，旁邊有個怪手在作業，再來工程車往下開，旁邊有工人鐵棚，彎過鐵棚後工程車角度有點偏，偏的結果代表卡到樹叢，之後滑到鐵軌上面。先前報告過，滑下去工程車的車頭正對著和仁隧道出口跟後面太魯閣是頭對頭的。

楊宏智表示，工程車這邊有滑落的邊坡，留下來的光禿禿的位置非常清楚，滑下來停留在這的位置，總共離太魯閣衝向他僅有一分多鐘。

至於如何判斷工程車掉落到被太魯閣號撞上的時間差？運安會表示，主要是從公路總局監視器影片煙塵瀰漫的時間點做交叉比對，1分鐘多是粗估，還沒精確到秒，後續還會再繼續努力的部分。

▲台鐵太魯閣號列車在花蓮清水隧道撞上滑落山坡的工程車。（圖／記者蕭可正攝）

事實上，太魯閣號駛出和仁隧道後，距離清水隧道前的出事的地點僅有250公尺距離，以列車時速130公里計算，駕駛能夠反應的時間只有6.9秒，但列車要完全煞停則至少需要16.6秒。

運安會第一時間派員赴現場進行調查，取得太魯閣號列車列車自動保護系統（ATP）與列車控制及監視系統（TCMS）等，透過相關數據解讀還原事故真相。

楊宏智指出，運安會調查過程是把事故當時的狀況重建，如：司機員從和仁隧道出來後，花了多少時間煞車、當時的狀態及什麼時候撞到工程車，而數據出來也已經顯示「司機員有踩了緊急煞車」，且旅客表示司機有緊急鳴笛。

楊宏智解釋，鳴笛有兩個意思，一是警告車內乘客可能有狀況發生，二是對外的處置，類似緊急求救，而司機員「緊急煞車及鳴笛」兩件事都同時做到了。

▲太魯閣號事故地點示意圖。（圖／台鐵提供）





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