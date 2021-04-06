快訊／太魯閣最後影像曝！撞上工程車後出軌　衝撞山洞後一片黑

記者賴文萱／台北報導

台鐵408次太魯閣號2日發生嚴重出軌意外，釀50人死亡。運安會掌握列車上相關紀錄進行解讀，今（6）日由主委楊宏智召開花蓮清水隧道太魯閣號出軌案事故重建說明會，曝光真相還原第一時間事故原因。



運安會現場播放太魯閣號最後影像畫面，還原司機員最後看到什麼，工程車停留在軌道上，撞上後列車出軌，之後衝撞隧道後車輛被摩擦被剝落一大片，相對右邊保持完整。另外，出軌工程車的底盤跟車頭引擎吊臂整個分離了，就是說除了底盤外，其他東西是被第八節車廂衝撞帶往前走。

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▲台鐵太魯閣號列車在花蓮清水隧道撞上滑落山坡的工程車。（圖／記者蕭可正攝）

▲▼太魯閣事故證據照片。（圖／運安會提供）

事實上，太魯閣號駛出和仁隧道後，距離清水隧道前的出事的地點僅有250公尺距離，以列車時速130公里計算，駕駛能夠反應的時間只有6.9秒，但列車要完全煞停則至少需要16.6秒。

運安會第一時間派員赴現場進行調查，取得太魯閣號列車列車自動保護系統（ATP）與列車控制及監視系統（TCMS）等，透過相關數據解讀還原事故真相。

楊宏智指出，運安會調查過程是把事故當時的狀況重建，如：司機員從和仁隧道出來後，花了多少時間煞車、當時的狀態及什麼時候撞到工程車，而數據出來也已經顯示「司機員有踩了緊急煞車」，且旅客表示司機有緊急鳴笛。

楊宏智解釋，鳴笛有兩個意思，一是警告車內乘客可能有狀況發生，二是對外的處置，類似緊急求救，而司機員「緊急煞車及鳴笛」兩件事都同時做到了。

▲太魯閣號事故地點示意圖。（圖／台鐵提供）

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