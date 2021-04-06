外交部稱印度悼太魯閣出軌「意義重大」　她傻眼：慘劇竟變大內宣

▲外交部稱印度悼太魯閣號出軌意義重大。（圖／翻攝自李貴敏臉書）

記者徐政璿／台北報導

「義祥工業社」的工程車2日從邊坡滑落，被太魯閣號迎面撞上，50名乘客喪命。針對外交部稱印度表達慰問是歷年來首次，國民黨立委李貴敏6日不禁批評，死傷慘劇竟成為官員拿來大內宣的素材？

台鐵太魯閣號不幸發生意外，外交部發言人歐江安6日表示，印度外交部首次就台灣發生重大意外事件公開地表達印度方面的哀悼跟慰問，這是從1995年設處以來，印度外交部第1次對1個（事故）公開表達哀悼之意。

歐江安也指出，「我想台灣跟印度之間的互動的確是很熱絡的，關係密切友好，我想這是一個有重大意義的。」

針對外交部這番言論，李貴敏抨擊，50人身亡、200人受傷，台鐵史上最嚴重的死傷慘劇，居然只是官員拿來大內宣的素材？「民進黨政府對同胞性命的輕賤莫過於此！」

李貴敏說，別人來悼念，我們萬分感謝，但應該低調哀悼的時刻，還扯什麼外交突破、重大意義？莫非這也算「讓世界看到台灣」，真是以百姓為芻狗。

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