為何不讓林佳龍立刻下台？　陳以信曝蔡英文的政治算計

▲蔡英文 。（資料照／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

台鐵408次太魯閣號2日發生出軌意外，造成50人死亡的悲劇，交通部長林佳龍向總統蔡英文、行政院長蘇貞昌提出請辭未立即獲准，蘇貞昌對於外界要求下台則表示，政府要做的事情還有很多。對於為何不讓林佳龍、蘇貞昌立刻下台，國民黨立委陳以信認為，背後有蔡英文的政治算計。

陳以信7日在臉書表示，林佳龍以部長身分站在立法院，就是對「責任政治」最大的諷刺，林佳龍對台鐵負有直接督導之責，台鐵發生這麼大的人禍，明顯失職，該負行政責任，依公務員懲戒法，林佳龍該被免職並移送監察院調查，讓林佳龍請辭待命，不只便宜他，更是違背責任政治，何況林佳龍還在立法院侈言改革，再來獲准下台後，所有承諾不都變成空頭支票？這麼多立委質詢不都變成浪費大家時間？

▲林佳龍7日出席立法院交通委員會。（圖／記者屠惠剛攝）



陳以信指出，這件事真該負政治責任的是蘇貞昌，蘇貞昌對台鐵負間接督導之責，蘇貞昌該將林佳龍立即免職查辦後，再向蔡英文請辭下台，「不過把話說穿，整件事背後還是蔡總統的政治算計」，不讓林佳龍立即下台，是要讓林佳龍當蘇貞昌的擋箭牌，這次把停損線畫在林佳龍，不能傷到蘇貞昌，因為蘇貞昌還要留到8月28日公投，等公投輸掉後才能讓蘇貞昌下台。

陳以信認為，若現在就換掉蘇貞昌，屆時政治風暴就會燒到新院長，不只可能向上延燒到蔡英文，也會打亂蔡英文的政治佈局，更會讓執政黨明年選情雪上加霜，換言之，林佳龍不能免職，蘇貞昌不能下台，為的都是蔡英文的政治算計，至於人民憤怒或責任政治云云，在她眼裡都不算什麼了。

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