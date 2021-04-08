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太魯閣號50死　黃偉哲：朝野應放下政治成見支持蘇貞昌改革

▲台南市長黃偉哲表示，太魯閣號事故發生至今，最重要的是協助傷亡者及其家屬處理善後，並釐清事故原因，朝野應放下政治成見，支持蘇貞昌院長繼續推動改革。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲表示，太魯閣號事故發生至今，最重要的是協助傷亡者及其家屬處理善後，並釐清事故原因，朝野應放下政治成見，支持蘇貞昌院長繼續推動改革。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲8日表示，台鐵太魯閣號事故發生至今，最重要的是協助傷亡者及其家屬處理善後，並釐清事故原因，在此時此刻，朝野應放下政治成見，以團結國人意志，支持行政院蘇貞昌院長繼續推動改革。

黃偉哲指出，台鐵太魯閣號事故發生時，蔡英文總統立即指示成立一級災害應變中心，蘇貞昌院長指揮行政院及縣市政府，調度國軍、警消、救難及醫護同仁，從傷患搶救到撫慰罹難者家屬，從搶修事故現場到恢復正常交通，行政團隊不眠不休努力，安定了原本慌亂的社會氛圍。同時，黃偉哲也特別也感佩交通部長林佳龍坐鎮現場，以及勇於負責的承擔。

▲台南市長黃偉哲表示，太魯閣號事故發生至今，最重要的是協助傷亡者及其家屬處理善後，並釐清事故原因，朝野應放下政治成見，支持蘇貞昌院長繼續推動改革。（圖／記者林悅翻攝）

由於台南市也有兩位市民，在此次事故中不幸罹難，黃偉哲也立即啟動市府「到戶關懷機制」，協助家屬處理善後事宜。

黃偉哲強調，此刻最重要的是釐清事故發生的原因，才能對症下藥進行改革。因此，呼籲政黨放下政治成見，以團結國人同胞的力量，共同度過難關，讓台灣繼續前行。黃偉哲強調，魄力與執行力才是落實政策的關鍵，因此，他支持蘇貞昌院長，繼續推動包括交通在內的各項政策改革。

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