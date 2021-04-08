起飛前就得知有重大傷亡...徐國勇談隧道救援困難：遺憾、痛心

▲內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

台鐵太魯閣號2日發生重大傷亡事故，釀50死逾200傷，內政部長徐國勇2日上午接獲消息後，與交通部長林佳龍一起搭乘專機趕往事故現場，徐國勇8日受訪時，回想起在起飛之前就被告知「可能會有重大傷亡 」，到現場後看見隧道救援相當困難，受傷者可能因失血過多產生不幸，感到遺憾、痛心。

徐國勇表示，事故當天，9點40幾分就接到通知，第一時間請所有單位包括消防、警察、空勤總隊，立即全力救援，接著交通部次長趕赴現場，他則與林佳龍搭乘專機前往花蓮。

徐國勇說，在機場起飛之前，警察局長、消防局長都告訴他「可能會有重大傷亡 」，到現場後他與林佳龍就爬上火車看撞擊狀況，看了相當難過，那時就知道超過30人OHCA。

徐國勇表示，這次救援狀況不像上次普悠瑪事件，當時可以每個車廂同時進行救援，但這次只能從隧道南北口，兩組人員進去裡面救，「受傷的人也可能因流血過多等，會在救援困難之下產生不幸，當時就有這種感覺。」

徐國勇說，即便當時立即要求警察、消防、空勤，並動員所有民間救援單位一起救援，因隧道空間限制，人只能從車頂走過去，那是相當困難的救援狀況，相當遺憾、痛心。

徐國勇強調，該檢討一定要檢討，法令不足就修法，若法令足那就是落實問題，例如這個人不能兼任工地主任，那他為何兼任？這可能是在執行、落實、查核的部分有問題，那就要檢討。

被問到有無跟林佳龍聯繫，徐國勇說，其實他跟林佳龍在搭機前往花蓮時，林佳龍已向他表示要負起政治責任，「佳龍跟我講，這件事情他要負起政治責任，在第一時間就很負責的談這件事情」，徐國勇表示，政務官負起政治責任，這是負責的表現，他認為林佳龍在第一時間應是有擔負起這個責任的。

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