影／太魯閣「9秒高速撞擊」　立委籲速查其他9個危險邊坡

記者徐政璿／台北報導

「義祥工業社」的工程車2日從邊坡滑落，被太魯閣號迎面撞上，奪走50條人命。運安會今公布列車行駛影像，太魯閣號在出和仁隧道出口，進入清水隧道北口前直接撞上工程車，錄影畫面就進入全黑，整個影片過程大概9秒。

民眾黨立委高虹安認為，此次意外出在工地安全，交通部與台鐵應馬上對正在施工的9處邊坡工地進行全面安檢，3天內完成並提出初步報告。

高虹安指出，目前正施工中的9處邊坡工地，有6處為鐵路局所建立之《鐵路邊坡養護手冊》中的B級邊坡（A級為最高等級），有疑似不穩定徵兆，且可能影響列車通行，須採取必要之維護補強等措施，並加強巡查與監測。

高虹安表示，另外3處雖為C級，但過去常有落石掉落，因此也被視為邊坡工程。就鐵路局之說明，可以發現這九處邊坡工程都存在一定危安風險，鐵路局萬萬不可只負責發包卻未善盡監督管理責任，輕忽看待自己的公共運輸責任與國人的生命安全。

▼注意！全台還有這9處台鐵邊坡工程。（圖／記者徐政璿翻攝）

▼408次太魯閣號出軌事件DAY5，第七節車廂拖離事故現場。（圖／記者楊詩益攝）

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