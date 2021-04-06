才跟姊約6月爬山…甜姐兒程俐欣搭上死亡太魯閣！父心碎：太殘忍了

記者林悅／台南報導

31歲在台北工作的台南市女子程俐欣，與友人相約清明連假遊花東，未料她買站票自備小板凳搭上台鐵太魯閣號408車次，卻不幸在花蓮罹難，6日下午從花蓮移靈回台南殯儀館，程女父母、姐弟都在靈堂守靈，程父哽咽地說：「太殘忍！被工人害成這樣，平凡家庭連選擇的權利都沒有…」。

▲花蓮太魯閣號事故罹難者程俐欣，6日下午移靈回台南。（圖／記者林悅翻攝）



程女姊姊表示，2日凌晨她有與妹妹通電話，2人相約6月去爬山，她知道妹妹與友人有要去花東的行程，因妹妹與家人有約5日要回台南掃墓，所以4月2日、3日與友人相約去花東玩，她也沒有細問妹妹的行程，想說等妹妹回來要與妹分享就好。但2日一早她就接到妹妹友人的電話，問她說能不能連絡到妹妹，因妹妹搭上台鐵的列車出軌了，她聽到就非常擔心，但卻是這樣的消息。

程女姊姊說，妹妹是一位喜愛爬山遊玩的人，她與妹妹約好6月要去宜蘭爬山划水，但…，去不了了」；程父則心碎表示，「太殘忍了！被一個工人害成這樣，一個平凡的家庭連選擇權利都沒有。」程父說，女兒說要回來與家人掃墓，卻出此意外，情緒一度崩潰，哽咽到說不出話來；程母也一直哭泣，透露女兒在台北工作3、4年，與她約好清明節要回家，幫她做很多事．思及此處程母泣不成聲。

據了解，程家除父母之外，有2女1男，程女排行老二，有姐姐和弟弟，姐妹2人感情非常好，程俐欣姊姊陪同父母、弟弟，強忍哀痛辦理後事。