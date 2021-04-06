李義祥「3大謊言」被戳破！影像連環曝光　堆輪胎害死50條人命

記者柯沛辰／綜合報導

台鐵太魯閣號2日撞上滑落邊坡的工程車，釀成50死、210傷。工地負責人李義祥第一時間宣稱，他一人到工地巡視，並將工程車停在斜坡，有遵守規定停工，但車輛無故滑落邊坡才釀禍。不過，運安會6日公布初步調查結果，打臉李義祥三大謊言，證實「人禍」成分不小。

一、根本沒停工

台鐵2日表示，先前已宣布清明連假沿線全面停工，屬於停工期間，初步調查是工地主任一個人到場視察工地、移動工程車，但下車時手煞車沒拉好，導致工程車滑落邊坡，造成嚴重死傷。

不過，專案小組訊問李義祥、證人及上游包商後，發現李義祥當天並非到場巡視，而是施作「邊坡緩衝」工程、開車搬運廢輪胎堆放，以製造工地與軌道間的緩衝阻體，不料10噸重工程車意外滑落，釀成重大死傷。

諷刺的是，李義祥施作的是「安全工程」，但未依交通部、台鐵規定停工，反而造成太魯閣號出軌翻覆意外，讓檢警不禁搖頭。

▲當時救護車抵達現場，但李義祥在工寮旁打電話，還一派輕鬆跟朋友聊天。（圖／記者黃彥傑翻攝）

二、不是一個人

事發後，李義祥宣稱是「一個人巡視工地」釀禍，但運安會調閱相關監視器畫面，發現工程車上午8點49分載大量輪胎進入工地，而且在9點29分事故發生前，9點20分到9點25分仍有其他車輛進出工地，顯見當天不是只有李義祥一人進出工地，而是有其他人車。

▲李義祥駕駛工程車「副駕有載人」，打臉「一人巡工地」說法。（圖／記者張君豪翻攝）

三、車輛未停妥、手煞車未拉

事發後第一時間，李義祥宣稱工程車停妥在斜坡，疑似手煞車沒拉好。不過，之後面對媒體鏡頭，李義祥又強調「有拉手煞車」、「有拿石頭擋住輪胎」，不明白工程車為何滑落。

如今運安會解讀相關紀錄，證實工程車「滑落前」引擎有啟動，只是在工地彎道卡樹叢熄火，再度打臉李義祥說法，但最後是如何滑落，還有待進一步釐清。

▲李義祥鏡頭前一度哽咽，向社會大眾道歉。（圖／記者黃彥傑攝）

最新掌握

運安會主委楊宏智指出，目前未能確切得知工程車是幾點幾分滑落，但從公路局監視器煙塵瀰漫的時間點做交叉比對，已經能粗估出：從工程車一路滑落到軌道上、再到太魯閣號撞上，全程約1分鐘。

事實上，太魯閣號駛出和仁隧道後，距離工程車僅250公尺，若以列車時速130公里來計算，駕駛的反應時間僅有6.9秒，但列車要完全煞停，至少需要16.6秒。

楊宏智解釋，目前數據已經顯示「司機員踩了緊急煞車」，倖存旅客也證實司機有鳴笛，所以無論是警告旅客可能有狀況發生，還是對外警示，這兩件事司機員都有做到。

▼運安會公布太魯閣號撞擊前最後影像。（圖／記者賴文萱攝）