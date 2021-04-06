　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

李義祥「3大謊言」被戳破！影像連環曝光　堆輪胎害死50條人命

記者柯沛辰／綜合報導

台鐵太魯閣號2日撞上滑落邊坡的工程車，釀成50死、210傷。工地負責人李義祥第一時間宣稱，他一人到工地巡視，並將工程車停在斜坡，有遵守規定停工，但車輛無故滑落邊坡才釀禍。不過，運安會6日公布初步調查結果，打臉李義祥三大謊言，證實「人禍」成分不小。

一、根本沒停工

台鐵2日表示，先前已宣布清明連假沿線全面停工，屬於停工期間，初步調查是工地主任一個人到場視察工地、移動工程車，但下車時手煞車沒拉好，導致工程車滑落邊坡，造成嚴重死傷。

不過，專案小組訊問李義祥、證人及上游包商後，發現李義祥當天並非到場巡視，而是施作「邊坡緩衝」工程、開車搬運廢輪胎堆放，以製造工地與軌道間的緩衝阻體，不料10噸重工程車意外滑落，釀成重大死傷。

諷刺的是，李義祥施作的是「安全工程」，但未依交通部、台鐵規定停工，反而造成太魯閣號出軌翻覆意外，讓檢警不禁搖頭。

▲▼救護車抵達現場，李義祥在工寮旁，事發當時李義祥在工寮旁打電話，事發當時李義祥還一派輕鬆跟朋友聊天，警方第一時間詢問李義祥，警方將李義祥帶回偵訊。 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲當時救護車抵達現場，但李義祥在工寮旁打電話，還一派輕鬆跟朋友聊天。（圖／記者黃彥傑翻攝）

二、不是一個人

事發後，李義祥宣稱是「一個人巡視工地」釀禍，但運安會調閱相關監視器畫面，發現工程車上午8點49分載大量輪胎進入工地，而且在9點29分事故發生前，9點20分到9點25分仍有其他車輛進出工地，顯見當天不是只有李義祥一人進出工地，而是有其他人車。

▲▼李義祥副駕載人打臉影像曝光。（圖／記者張君豪翻攝）

▲李義祥駕駛工程車「副駕有載人」，打臉「一人巡工地」說法。（圖／記者張君豪翻攝）

三、車輛未停妥、手煞車未拉

事發後第一時間，李義祥宣稱工程車停妥在斜坡，疑似手煞車沒拉好。不過，之後面對媒體鏡頭，李義祥又強調「有拉手煞車」、「有拿石頭擋住輪胎」，不明白工程車為何滑落。

如今運安會解讀相關紀錄，證實工程車「滑落前」引擎有啟動，只是在工地彎道卡樹叢熄火，再度打臉李義祥說法，但最後是如何滑落，還有待進一步釐清。

▲李義祥。（圖／記者黃彥傑攝）

▲李義祥鏡頭前一度哽咽，向社會大眾道歉。（圖／記者黃彥傑攝）

最新掌握

運安會主委楊宏智指出，目前未能確切得知工程車是幾點幾分滑落，但從公路局監視器煙塵瀰漫的時間點做交叉比對，已經能粗估出：從工程車一路滑落到軌道上、再到太魯閣號撞上，全程約1分鐘。

事實上，太魯閣號駛出和仁隧道後，距離工程車僅250公尺，若以列車時速130公里來計算，駕駛的反應時間僅有6.9秒，但列車要完全煞停，至少需要16.6秒。

楊宏智解釋，目前數據已經顯示「司機員踩了緊急煞車」，倖存旅客也證實司機有鳴笛，所以無論是警告旅客可能有狀況發生，還是對外警示，這兩件事司機員都有做到。

▼運安會公布太魯閣號撞擊前最後影像。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼運安會公布太魯閣號撞擊前最後影像。（圖／記者賴文萱攝）

ET快訊
「他們OHCA了，活的先救」　倖存者回憶煉獄：這輩子聽過最淒
2021富比世富豪榜出爐　他是台灣第1！
工程車卡樹叢熄火疑被移動才翻落　「事故軌跡圖」藏暗示
清明連假碉堡探險「驚見白骨男」　身分曝光
載輪胎就是他！李義祥副駕不明男子被拍下

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「他們OHCA了，活的先救」倖存者回憶煉獄：這輩子聽過最淒厲哭聲

檢察長拿QRcode求到線索！載輪胎就是他…李義祥副駕不明男子被拍下

賣擱哄騙！ 網友教你如何投資賺錢攏系假！不要上當

檢警突襲「事故地工寮」　扣走電腦、施工計畫表一大袋文件

「奕智博」線上博弈　創「薩摩亞模式」狂洗50億...81人遭辦

9:31第一通報案找到了！男乘客「視訊煉獄」傳位置：站的都不在了吧

李義祥「3大謊言」被戳破！影像連環曝光　堆輪胎害死50條人命

北捷北環段Y19A站蓋新北產業園區旁…廠商提告喊停　法院判決出爐

快訊／地院核准！「即刻查封」李義祥、東新營造財產3.76億元

清明連假碉堡探險「驚見白骨男」　健保卡追出通緝犯疑藏身猝死

18通未接電話！破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接對她說：我送妳回家...

突襲LULU家驚見「前男友禮物」　憲哥.KID死不走逼瘋她..崩潰喊：母湯啦！

救護車畫面打臉僅李義祥巡工地　全冷眼未相救！一旁抽菸吃檳榔

「韓德凱文森」為第49名罹難者　第5車廂移出、第6車還壓1遺體

歐洲偶遇粉絲「用韓文打招呼」　王嘉爾一聽「我是中國人OK」韓網氣炸

修杰楷愛喝酒..自曝「當老公壓力大」　鄭元暢慌了：我之後還要找靜雯姐來欸！

困第6車廂底4天「最後遺體移出」 警消列隊向21歲莊姓憲兵致意

無償修復遺體讓逝者走得有尊嚴　陳修將領76行者走遍人間煉獄

快樂傳家餐！開箱「17年麥當勞」 沒蟲沒發霉...官方：真沒防腐劑

胖柴柴追猴被爸罵...突耍賴不動　無奈拎「毛毛手提包」強行帶走

「他們OHCA了，活的先救」倖存者回憶煉獄：這輩子聽過最淒厲哭聲

檢察長拿QRcode求到線索！載輪胎就是他…李義祥副駕不明男子被拍下

賣擱哄騙！ 網友教你如何投資賺錢攏系假！不要上當

檢警突襲「事故地工寮」　扣走電腦、施工計畫表一大袋文件

「奕智博」線上博弈　創「薩摩亞模式」狂洗50億...81人遭辦

9:31第一通報案找到了！男乘客「視訊煉獄」傳位置：站的都不在了吧

李義祥「3大謊言」被戳破！影像連環曝光　堆輪胎害死50條人命

北捷北環段Y19A站蓋新北產業園區旁…廠商提告喊停　法院判決出爐

快訊／地院核准！「即刻查封」李義祥、東新營造財產3.76億元

清明連假碉堡探險「驚見白骨男」　健保卡追出通緝犯疑藏身猝死

羅力5局被盜4次種敗果　洪總：羅力要修正

古林睿煬飆速156、6局無失分刷新生涯：開心突破自己

外交部稱印度悼太魯閣出軌「意義重大」　她傻眼：慘劇竟變大內宣

李沛旭「比館長大隻」練出超巨手臂肌　衰挨酸民嘲諷…親揭真相！

鹿希派訪問垮臉「要我怎麼回答」KID尷尬　峮峮Hold全場

洪總抗議出棒過半三振、裁判跑光了　洪：至少詢問一壘審

學者籲國民黨「開鍘邱淑媞」：八仙塵爆衛福部也有捐款專戶

蘇伊士運河又塞了！義大利油輪「引擎故障」卡河道　運管局急搶救

工程車卡樹叢熄火疑被移動才翻落　運安會「事故軌跡圖」留伏筆

「他們OHCA了，活的先救」倖存者回憶煉獄：這輩子聽過最淒厲哭聲

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

社會熱門新聞

驚爆！李義祥工程車吊重機具出包　錯失黃金救命5分鐘

獨／害列車出軌　李義祥第一通電話疑撥給他

被抓包300萬捐款造假　網紅四度鞠躬道歉

戳破「李義祥巡工地」謊言　台鐵花蓮主任現身工地

9:31第一通報案找到了！男視訊煉獄

重機男翹孤輪！19歲女慘摔翹臀染血照曝

體操選手悲控「金牌教練性侵」：每次都像死了

甜美護理師遭家暴　陽光警輔導竟爬上床挨告

遭誤認義祥工人　乘客氣炸問警：該怎麼告

丁允恭控她闖空門拿90件物品　Y女遭判半年

即／撞毀的第6節車廂吊出來了！

李義祥「3大謊言」被戳破　堆輪胎害50命

18通迴盪隧道的手機鈴聲...破裂螢幕閃著「爸爸」

網紅兒搭上死亡列車　母怒批台鐵：賣站票草菅人命

更多熱門

相關新聞

9:31第一通報案找到了！男視訊煉獄

9:31第一通報案找到了！男視訊煉獄

太魯閣號2日上午9時28分發生出軌悲劇，奪走50條生命，還原經過，花蓮消防局紀錄下，3分鐘後接到第一通報案電話，是一名女性，口氣緊張，說不出位置，後來另一名鎮定男乘客毛先生接手，，他在第7車廂，第一時間說不出地點，加入群組後與消防人員視訊，一片黑暗中，冷靜看著死傷慘重的車廂，不斷走動讓消防人員確認狀況。

富邦金捐3000萬助太魯閣號傷者、罹難家屬！　企業捐款累計破億

富邦金捐3000萬助太魯閣號傷者、罹難家屬！　企業捐款累計破億

快訊／地院查封李義祥、東新營造財產

快訊／地院查封李義祥、東新營造財產

運安會13頁報告完整看　太魯閣號停格在這裡

運安會13頁報告完整看　太魯閣號停格在這裡

影／太魯閣「9秒高速撞擊」影片曝

影／太魯閣「9秒高速撞擊」影片曝

關鍵字：

太魯閣號台鐵事故搜救李義祥說謊運安會影音

讀者迴響

熱門新聞

台中女網紅喊「想要！」拉外送男合照讓網瘋了

驚爆！李義祥工程車吊重機具出包　錯失黃金救命5分鐘

獨／害列車出軌　李義祥第一通電話疑撥給他

藍恭唯、鄭亦真摩鐵開房2.5hrs

太魯閣9秒高速撞擊影片曝光！

被抓包300萬捐款造假　網紅四度鞠躬道歉

戳破「李義祥巡工地」謊言　台鐵花蓮主任現身工地

網紅曬捐款150萬　他揪1疑點打臉

阿沁妻說清楚F.I.R.「Faye被迫退團」真相！

林口男上籃被「惡意撞倒」送醫！恐怖畫面曝光

9:31第一通報案找到了！男視訊煉獄

《當男人戀愛時》不是抄襲是翻拍

「射精完要尿尿or忍住？」醫一句話相勸　26萬網長知識

福原愛全都失去了！友人勸復合江宏傑

強逼冷氣團回冬！今晚最冷剩11°C

更多

最夯影音

更多
18通未接電話！破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接對她說：我送妳回家...

18通未接電話！破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接對她說：我送妳回家...
突襲LULU家驚見「前男友禮物」　憲哥.KID死不走逼瘋她..崩潰喊：母湯啦！

突襲LULU家驚見「前男友禮物」　憲哥.KID死不走逼瘋她..崩潰喊：母湯啦！

救護車畫面打臉僅李義祥巡工地　全冷眼未相救！一旁抽菸吃檳榔

救護車畫面打臉僅李義祥巡工地　全冷眼未相救！一旁抽菸吃檳榔

「韓德凱文森」為第49名罹難者　第5車廂移出、第6車還壓1遺體

「韓德凱文森」為第49名罹難者　第5車廂移出、第6車還壓1遺體

歐洲偶遇粉絲「用韓文打招呼」　王嘉爾一聽「我是中國人OK」韓網氣炸

歐洲偶遇粉絲「用韓文打招呼」　王嘉爾一聽「我是中國人OK」韓網氣炸

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面