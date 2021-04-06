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太魯閣司機視角曝！「關鍵死角」擋住工程車　網罵爆：根本謀殺

記者曾筠淇／綜合報導

台鐵太魯閣號408班次2日發生嚴重出軌意外，釀50人死亡。運安會稍早公布了列車行駛影像，從畫面可見，太魯閣號在出和仁隧道出口後、進入大清水隧道前直接撞上工程車，由於當時有一個「死角」，所以根本看不到前方車輛，短短4秒也來不及反應。畫面曝光後，不少網友都表示，「真的來不及，難怪會這麼嚴重」、「越看越氣」。

根據運安會稍早公布的列車行駛影像可見，太魯閣號408班次2日上午9時28分從樹林開往台東，在開出和仁隧道的7秒後，直接撞到軌道上方的工程車。事實上，太魯閣號駛出仁和隧道後，距離大清水隧道前的出事地點僅有250公尺，若以列車時速130公里計算，駕駛能反應的時間僅有6.9秒，但列車要完全煞住卻要至少16.6秒。

從影片中還可見，由於軌道有些彎曲，讓駕駛視線出現死角，在出事前4秒才有辦法看到工程車，自然來不及反應。不過，根據數據顯示，「司機員有踩了緊急煞車」，且旅客也證實當時有緊急鳴笛，可見駕駛在生命的最後，仍努力將傷害降到最低。

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▲▼太魯閣事故證據照片。（圖／截自運安會影片）

▲太魯閣號出軌事故影像內容。（圖／運安會提供）

本站稍早報導《太魯閣「9秒高速撞擊」影片曝光！　撞工程車左偏衝山洞》，畫面一公布，馬上引發網友熱烈討論，不少人都心碎表示，「速度超快的，看完覺得司機當下應該非常絕望」、「根本來不及！那個轉角...而且根本沒想到鐵軌上會有車子」、「很難想像兩位司機員，當時非常驚恐又無助的感覺，令人心碎」、「撞的當下心莫名好痛」、「發抖，太心痛了」、「感覺就好痛」、「還有死角，根本完全沒法反應」。

也有不少人感到氣憤，直呼「蓄意殺人，天怒人怨」、「這（工程車）掉在這邊根本就是謀殺，偏偏剛好出隧道還有一個死角，論誰都躲不過」、「工程車李司機真該去X，不但不通報，連跑下去把車駛離軌道只是兩米也不做」。

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