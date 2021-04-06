才害流產！杜高犬又暴走「狠咬拖行6分鐘」　員工左腿傷見骨壞死

▲報導稱，阿根廷杜高犬屬於具攻擊性犬種，英國、烏克蘭、新加坡與澳洲都已禁止進口或飼養。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

南韓京畿道安城市一家狗狗咖啡廳2月7日上午發生猛犬傷人意外，一名28歲打工店員A某才到職第3天就被要求幫老闆飼養的「阿根廷杜高犬」戴上嘴套，不料這隻身長超過1公尺的猛犬卻突然發動攻擊，咬著店員左腿，將他拖行了6至7分鐘。此前，同家咖啡廳也有一名女店員被狗襲擊後流產。

根據《韓聯社》報導，咖啡廳老闆所飼養的阿根廷杜高犬屬於攻擊性犬種，而受害的店員A某剛到職的第1天就聽說牠曾經咬傷人，所以被分隔在其他區域，第2天是由老闆親自為牠戴上嘴套，但第3天因為老闆上班遲到，只剩下A某獨自準備開店，結果卻遭受猛烈攻擊。這隻阿根廷杜高犬咬住了A某左腿，將人拖行6到7分鐘，直到衣物被撕毀，A某才得以脫離。

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報導稱，A某的左腿遭撕咬見骨，已經動了3次手術後最終壞死，右手臂也有肌肉撕裂傷，目前一共經歷9次手術，仍在住院治療中。A某表示，事發後打電話向老闆說要叫119時，老闆卻說他會過來處理，讓A某稍作等待，但老闆到場後並沒有打給119，反而自行開車將他送到急診室後，承諾將負擔所有費用。

A某說，治療費與看護費合計超過500萬韓元（約新台幣12.5萬元），老闆僅支付了29萬韓元（約新台幣7250元）後便失聯至今。對此，老闆向記者解釋，確實是因為金錢問題，才迴避了與A某的聯繫，待經濟情況好轉後會對A某的治療負起責任，而攻擊人的狗已在事發一周後進行安樂死，咖啡廳也進入停業程序。

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據悉，攻擊A某的阿根廷杜高犬在1月份就曾咬傷咖啡廳的一名女店員，導致她治療了3周以上。女店員表示，「我在懷孕期間遭遇襲擊意外，甚至經歷了流產的痛苦，但都沒能得到相應的補償，希望公司方面能受到應有的處罰。」南韓網友留言表示，「為什麼要叫兼職幫狗戴嘴套」、「為什麼要養這種狗」、「都傷成這樣還不給叫救護車！」

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