「我們承受不了再度的痛！」侯友宜：台鐵需要大幅度改善





▲侯友宜視察中和枋寮市場後受訪。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

針對太魯閣出軌事件，新北市長侯友宜6日上午表示，我們再也承受不了再度的痛，因此不管是台鐵、政府部門都要檢討，並公開透明的公布檢驗肇事原因、責任以及未來如何做好大幅度的改善。

侯友宜上午視察中和枋寮市場後受訪表示，台鐵一而再、再而三的發生嚴重的交通事故，造成太多人的傷亡，我們不但要痛定思痛，我們再也承受不了再度的痛，所以不管是台鐵、政府部門要不斷的反思再檢討更期待這一次的事件要公開透明的，讓社會大眾檢驗肇事的原因、責任以及未來還得如何做好大幅度的改善，能夠讓民眾安心搭乘台鐵，讓大家有一個安全的回家的路，這才是當務之急。

至於交通部長林佳龍請辭，侯友宜說，這麼重大的事件的發生，最重要的是要了解事實的本質、發生的原因，現在司法單位以及所有各部門全力在追查所有事實的真相，把事實的真相原因找出來以及做好整個未來的預防，再度的改造台鐵，讓大家安心搭乘，才是現在的當務之急。

侯友宜指出，但是面對這麼重要一件重大的事件，當原因事情清楚以後，誰該負起責任就負起責任，每一個人所扮演的角色有權有責，所以面對事情的檢討，把原因檢討出來，把事實釐清楚，然後把未來解決問題的能力拿出來，那事後該負責的就要負責。

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