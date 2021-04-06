捐10萬到太魯閣專戶！高雄氣爆重傷者：相信衛福部不會亂搞



▲高雄氣爆重傷者徐晏祥捐出10萬元到太魯閣號賑災專戶 。（圖／翻攝徐晏祥臉書）

記者洪靖宜／高雄報導

台鐵太魯閣號日前發生嚴重出軌意外，釀成50死的慘劇，許多民眾紛紛捐款希望能夠幫助受災戶，衛福部也於3日設立賑災專戶接受民眾捐款，但引發正反兩面聲音，不少人質疑政府設立專戶的正當性，甚至「高雄氣爆」也再度被提起。對此，高雄氣爆重傷者徐晏祥公布捐出10萬元，強調他相信衛福部的好朋友「不是亂搞的人」。

▲高雄氣爆重傷者徐晏祥捐出10萬元到太魯閣號賑災專戶 。（圖／翻攝徐晏祥臉書）

在7年前高雄氣爆事故中受傷的徐晏祥，原本經營機車行，但因為一場氣爆，造成他全身60%燒燙傷，右腿也因此截肢，雙手沾黏變形，受傷後的他歷經一步步的復健，但也無法繼續經營機車行，不過他勇敢面對逆境沒被擊倒，甚至在這次的太魯閣事件中事件當中，捐了10萬元到衛福部統一成立的捐款專戶。

徐晏祥接受訪問表示，過去曾接受過很多幫助，因此曾告訴自己如果有能力就應該要去盡一點心力，受傷的前幾年靠善款過生活，才有辦法打理好家庭生活，現在比較有能力，才決定捐款10萬元，幫助太魯閣號事故受災者。

他提及，政府去從年防疫到現在都很努力，大家會覺得是可以信賴的政府，因此他表示：「我一直對自己承諾，取之社會用之社會，把這陣子股票獲利捐出來，留一些讓我流浪的生活費就好。我相信衛福部的好朋友，不是亂搞的人。」

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