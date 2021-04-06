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萬里海漂豬驗出非洲豬瘟「陽性」！本地4養豬場採檢結果出爐

▲▼新北萬里海漂豬驗出非洲豬瘟病毒。（圖／防檢局提供）

▲新北萬里漂來豬隻屍體擱淺沙灘，非洲豬瘟檢驗呈「陽性反應」。（圖／防檢局提供）

記者許展溢／台北報導

新北市萬里區沿岸4日上午10點，當地民眾發現海面上漂浮1頭死豬，隨後擱淺在沙灘上，民眾通報新北市政府動保處，防檢局檢驗結果確定為非洲豬瘟病毒核酸呈「陽性反應」。非洲豬瘟中央災害應變中心今（6日）上午開記者會表示，首次本島有海漂豬被驗出病毒，周邊半徑10公里內養豬場，目前有11場在養，飼養2719頭，訪視後豬隻健康狀況皆良好，已有4場檢驗後都沒問題，另7場今下午會陸續檢驗出爐。

應變中心指出，這頭海漂豬是4月4日上午，海巡署第二（北基）巡防區第一機動巡邏組同仁發現龜吼平台前15公尺海域有1隻死亡豬隻。陳吉仲表示，這是台灣本島首次有海漂豬驗出非洲豬瘟。應變中心說明，經新北市動保處統計發現海漂豬地點周邊半徑10公里內養豬場，目前有11場在養，飼養2719頭，新北市政府已於5日晚間執行該等豬場之移動管制，並派員至現場執行臨床檢查及採樣送畜衛所檢驗。

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▲▼非洲豬瘟中央災害應變中心說明新北萬里海漂豬驗出病毒。（圖／翻攝農委會臉書直播）

▲15件海漂豬陽性案件中，12件在金門。（圖／翻攝農委會臉書直播）

陳吉仲進一步說，107年至今，15件海漂豬陽性案件中，12件在金門、2件馬祖、1件在新北市，萬里跟金山養豬頭數共11場，按照同仁訪視結果都良好外，飼養的都是黑豬，有4場連夜抽檢送到家衛所，確定都是陰性，其他7場會陸續檢測出來，預計今下午會陸續有結果，應變中心會透過新聞稿方式公布。

應變中心表示，發現地點已加強消毒，已加強屠宰衛生檢查之屠前屠後檢查，由各縣市動物防疫機關回報所轄豬場是否有異常情形，也將進一步擴大桃園市至新北市疫調範圍，發現地點周邊半徑10公里內豬場完成採樣監測，最後是高風險地區入境旅客行李100％檢查。陳吉仲強調，會等到檢體檢驗「全部陰性」，才會解除移動管制。

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非洲豬瘟中央災害應變中心農委會防檢局新北市萬里海漂豬陽性反應

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