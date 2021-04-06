萬里海漂豬驗出非洲豬瘟「陽性」！本地4養豬場採檢結果出爐

▲新北萬里漂來豬隻屍體擱淺沙灘，非洲豬瘟檢驗呈「陽性反應」。（圖／防檢局提供）

記者許展溢／台北報導

新北市萬里區沿岸4日上午10點，當地民眾發現海面上漂浮1頭死豬，隨後擱淺在沙灘上，民眾通報新北市政府動保處，防檢局檢驗結果確定為非洲豬瘟病毒核酸呈「陽性反應」。非洲豬瘟中央災害應變中心今（6日）上午開記者會表示，首次本島有海漂豬被驗出病毒，周邊半徑10公里內養豬場，目前有11場在養，飼養2719頭，訪視後豬隻健康狀況皆良好，已有4場檢驗後都沒問題，另7場今下午會陸續檢驗出爐。

應變中心指出，這頭海漂豬是4月4日上午，海巡署第二（北基）巡防區第一機動巡邏組同仁發現龜吼平台前15公尺海域有1隻死亡豬隻。陳吉仲表示，這是台灣本島首次有海漂豬驗出非洲豬瘟。應變中心說明，經新北市動保處統計發現海漂豬地點周邊半徑10公里內養豬場，目前有11場在養，飼養2719頭，新北市政府已於5日晚間執行該等豬場之移動管制，並派員至現場執行臨床檢查及採樣送畜衛所檢驗。

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▲15件海漂豬陽性案件中，12件在金門。（圖／翻攝農委會臉書直播）

陳吉仲進一步說，107年至今，15件海漂豬陽性案件中，12件在金門、2件馬祖、1件在新北市，萬里跟金山養豬頭數共11場，按照同仁訪視結果都良好外，飼養的都是黑豬，有4場連夜抽檢送到家衛所，確定都是陰性，其他7場會陸續檢測出來，預計今下午會陸續有結果，應變中心會透過新聞稿方式公布。

應變中心表示，發現地點已加強消毒，已加強屠宰衛生檢查之屠前屠後檢查，由各縣市動物防疫機關回報所轄豬場是否有異常情形，也將進一步擴大桃園市至新北市疫調範圍，發現地點周邊半徑10公里內豬場完成採樣監測，最後是高風險地區入境旅客行李100％檢查。陳吉仲強調，會等到檢體檢驗「全部陰性」，才會解除移動管制。

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