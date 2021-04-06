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萬里沙灘驚見非洲豬瘟豬屍　新北啟動應變機制清查周遭11豬場

▲萬里海灘出現海漂豬屍體，動保處徹夜進行畜牧移動管制及採檢。（圖／動保處提供）

▲萬里海灘出現海漂豬屍體，動保處徹夜進行畜牧移動管制及採檢。（圖／動保處提供，下同）

記者羅婉庭／新北報導

日前有民眾通報在新北市萬里區海灘發現一頭海漂死豬，農委會防檢局檢驗確認感染非洲豬瘟病毒。新北市政府動物保護防疫處表示，已立即啟動應變機制，並依農委會防檢局防疫指引，對半徑10公里內11間豬場移動管制，確保豬場防疫安全。

新北市動保處於4日上午11時接獲海巡署北區分署第二巡防區第二岸巡隊通報，海灘上驚見死亡白豬。現場第二岸巡隊拉起封鎖線，動保處獸醫及防疫人員趕至現場檢驗，白豬屍體泡水嚴重腐爛，初步檢視豬隻皮下無出血、皮膚耳尖無潮紅，解剖後其脾臟無明顯腫大、臟器呈現腐爛、死後變化嚴重，並進行各臟器採樣，隨即將檢體送農委會淡水家畜衛生試衛所進行檢驗，於4月5日確診非洲豬瘟病毒核酸呈「陽性反應」。

對此，市府5日晚間啟動非洲豬瘟確診應變中心，並依防檢局非洲豬瘟防疫標準作業程序，全面清查周邊10公里內養豬場，包含萬里區5場、金山區6場，共計10場飼養黑毛豬及1場飼養匈牙利豬，全面進行移動管制、疫情調查、採血送驗，現場訪視豬場豬隻狀況皆正常無異狀，抽血檢體送農委會淡水家畜衛生試驗所檢驗，新北市政府警察局也調派警力進行金山、萬里養豬場周邊道路人車管制，防範疫病擴散可能性，務必防堵疫情擴大。

動保處表示，面對非洲豬瘟疫情，目前先提升至災害應變期前期，現在大陸地區及東南亞非洲豬瘟疫情嚴重，更須防範海漂豬漂至海岸或港區，海巡署已加強漁船及岸際巡查，也呼籲民眾如在海邊發現死亡豬隻，應協助立即通報，防範非洲豬瘟你我有責，動保處也將全面加強轄區豬場生物安全防範，全力把關保障養豬業安全。

▲萬里海灘出現海漂豬屍體，動保處徹夜進行畜牧移動管制及採檢。（圖／動保處提供）

▲萬里海灘出現海漂豬屍體，動保處徹夜進行畜牧移動管制及採檢。（圖／動保處提供）

▲萬里海灘出現海漂豬屍體，動保處徹夜進行畜牧移動管制及採檢。（圖／動保處提供）

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