本島首次驗到非洲豬瘟！萬里海漂豬屍檢驗「陽性」　2719隻豬急送檢

▲新北萬里漂來豬隻屍體擱淺沙灘，非洲豬瘟檢驗呈「陽性反應」。（圖／民眾提供）

記者許展溢／台北報導

新北市萬里區沿岸4日上午10點，當地民眾發現海面上漂浮1頭死豬，隨後擱淺在沙灘上，民眾通報新北市政府動保處，防檢局檢驗結果確定為非洲豬瘟病毒核酸呈「陽性反應」。非洲豬瘟中央災害應變中心今（6日）上午開記者會表示，這是第一次本島有海漂豬被驗出病毒。

農委會主委陳吉仲說明，4月4日上午，海巡署第二（北基）巡防區第一機動巡邏組同仁發現龜吼平台前15公尺海域有1隻死亡豬隻，即聯繫新北市政府動物保護防疫處前往採樣，檢體同日送行政院農業委員會家畜衛生試驗所（畜衛所）檢驗。昨（5）日畜衛所通報該海漂豬為非洲豬瘟（ASF）核酸陽性，中央災害應變中即啟動緊急應變措施。

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▲非洲豬瘟中央災害應變中心說明本島首驗出海漂豬有病毒。（圖／記者許展溢攝）

陳吉仲表示，這是台灣本島首次有海漂豬驗出非洲豬瘟。應變中心指出，已協調防檢局及新北市政府執行應變機制，對海漂豬發現地點周邊半徑10公里內養豬場進行移動管制，疫情訪視及採樣，另對該海漂豬落實銷毀，並且完成設施設備與人員消毒，同時協調警政署調派當地員警，協助執行現場豬隻，畜牧場車輛及人員等移動管制措施，經新北市動保處統計發現海漂豬地點周邊半徑10公里內養豬場，目前有11場在養，飼養2719頭，新北市政府已於5日晚間執行該等豬場之移動管制，並派員至現場執行臨床檢查及採樣送畜衛所檢驗。

▲海巡發現龜吼平台前15公尺海域有1隻死亡豬隻。（圖／防檢局提供）

農委會副主委黃金城說，這頭海漂豬已死亡好幾天，目前11場養豬場看起來都是健康無虞，「認為還是海漂來的機會更高」，若有感染通常3至5天就會發病，死亡率很高，但現在情況看起來都不吻合。另外，動物來源有兩大可能，一是從大陸漂過來，二是有可能被從陸地上拋棄到海裡面，這兩個可能性都不能排除，目前該頭海漂豬病毒跟大陸非洲豬瘟核酸是100％相同。

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