政院提三接外推…潘忠政：「哪算是善意？」　陳吉仲回應了

▲陳吉仲說，「溝通是跟所有團體溝通，也不是只有他那邊」。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

農委會主委陳吉仲3月31日找民進黨副秘書長林飛帆，和藻礁公投領銜人潘忠政見面「吃鳳梨」談藻礁，雙方談了2小時，潘忠政說過程很「溫馨」，但對「遷址」態度和政府仍沒共識。隔天4月1日行政院長蘇貞昌和陳吉仲、經濟部開會，釋出善意表示，應重新評估環團提出的三接外推方案，但潘忠政認為「哪算是善意？」陳吉仲今（6日）對此也回應了。

對於政院釋出的善意，潘忠政說「沒有遷離公投主文範圍，哪算是善意呢？」，陳吉仲今受訪被問到此事指出，31日2小時座談過程中，認為要把各式各樣方案完全評估出來，而且要對外說明清楚，潘忠政和其他環團都認為有責任把各式各樣方案評估出來，也不是只有三接外移方案，包括台北港、林口港各式各樣天然氣接受站不同期間，對不同能源轉型時程，可行性要做完整評估，要提供給所有環團。

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▲桃園大潭藻礁。（圖／記者屠惠剛攝）



陳吉仲表示，最後能完全公開透明，找到減煤、增天然氣時程愈短，同時大部分藻礁幾乎都保護著，「方案就是我們要的」，1日蘇貞昌請經濟部評估的三接外移方案，可能就是這裡面選項的一部分。

那是否會再跟潘忠政喝一次咖啡？陳吉仲指出，「溝通是跟所有團體溝通，也不是只有他那邊」，很多府院黨同仁都跟很多團體，不分假日跟工作及許多團體、學術界不斷討論此議題，要不要再坐下來喝咖啡討論，都會尊重潘忠政跟主要公投連署人。

陳吉仲也說，坐下來資訊更清楚透明，像那天2小時討論，潘忠政提出的其中一個建議就是到桃園大潭辦生態教育，中油也有正面回應了。