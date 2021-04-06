萬里海漂「白毛豬屍」驗出非洲豬瘟　侯友宜：連夜採檢方圓十公里2719頭豬

▲萬里海灘出現海漂豬屍體，動保處徹夜進行畜牧移動管制及採檢。（圖／動保處提供）

記者羅婉庭／新北報導

針對新北市萬里發現非洲豬瘟海漂豬，新北市長侯友宜6日表示，昨接獲中央通知，新北市龜吼漁港外漂浮死豬發現非洲豬瘟病毒，第一時間立即成立應變指揮，針對龜吼漁港附近方圓10公里內的11個養豬場共2719頭豬，全部連夜採驗，希望了解來龍去脈。

侯友宜上午視察中和枋寮市場後受訪強調，雖然來源看起來不是，但是為了慎重起見，目前已經採驗完畢，目前有4家呈現陰性，其他尚未有檢驗結果的，希望再幾小時後有結果向民眾報告。昨天應變中心與中央結合快速回應，把非洲豬瘟的來源找出來，全力以赴不讓非洲豬瘟在新北、全國發生。

新北市動保處於4日上午11時接獲海巡署北區分署第二巡防區第二岸巡隊通報，海灘上驚見死亡白豬。現場第二岸巡隊拉起封鎖線，動保處獸醫及防疫人員趕至現場檢驗，白豬屍體泡水嚴重腐爛，初步檢視豬隻皮下無出血、皮膚耳尖無潮紅，解剖後其脾臟無明顯腫大、臟器呈現腐爛、死後變化嚴重，並進行各臟器採樣，隨即將檢體送農委會淡水家畜衛生試衛所進行檢驗，於4月5日確診非洲豬瘟病毒核酸呈「陽性反應」。

對此，市府5日晚間啟動非洲豬瘟確診應變中心，並依防檢局非洲豬瘟防疫標準作業程序，全面清查周邊10公里內養豬場，包含萬里區5場、金山區6場，共計10場飼養黑毛豬及1場飼養匈牙利豬，全面進行移動管制、疫情調查、採血送驗，現場訪視豬場豬隻狀況皆正常無異狀，抽血檢體送農委會淡水家畜衛生試驗所檢驗，新北市政府警察局也調派警力進行金山、萬里養豬場周邊道路人車管制，防範疫病擴散可能性，務必防堵疫情擴大。





▲萬里海灘出現海漂豬屍體，動保處徹夜進行畜牧移動管制及採檢。（圖／動保處提供）