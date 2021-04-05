陳菊捐一個月所得　為救災人員加油「祈願傷者康復」





▲監察院長陳菊。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

台鐵太魯閣號408車次出軌，慘釀多人傷亡悲劇，總統蔡英文、副總統賴清德，以及行政院長蘇貞昌等人，分別捐出一個月所得，而監察院長陳菊5日也捐出一個月所得至衛福部賑災專戶，並為救災人員加油，祈願傷者早日康復、罹難者安息。

監察院發言人朱富美5日表示，此次台鐵太魯閣號不幸事故，全體國人同感哀慟，政府團隊全力持續進行搶修及積極善後等各項工作之外，陳菊也將響應捐出一個月所得至衛福部賑災專戶，協助事故傷者及罹難者家屬後續醫療、復健、照護及經濟支持。

朱富美表示，陳菊及全體同仁為救災人員加油，並祈願傷者早日康復、罹難者安息。

而總統府發言人張惇涵也於5日表示，此次台鐵太魯閣號不幸事故，全體國人同感哀慟，政府各相關單位除了持續進行搶修及善後等各項工作之外，蔡英文、賴清德，以及蘇貞昌也皆以個人身分，分別捐出一個月所得至衛福部賑災專戶，協助事故傷者及罹難者家屬後續醫療、復健及經濟支持。

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