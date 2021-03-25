數位身分證喊卡　監察院4點建議曝光

▲數位身分證。（資料照／翻攝自內政部官網）

政治中心／台北報導

原規劃今年7月上路的數位身分證（New eID）因尚有資安疑慮，內政部1月宣布暫緩。日前監察院發布數位身分證調查報告提到，內政部須與國發會及行政院資通安全處合作強化數位身分證應用的資安防護等。對此，內政部25日表示，尊重監院報告內容，其所提的建議也會虛心檢討，未來會朝制定專法方向進行。

監察院報告指出，推動數位身分證在比例原則的要件方面，尚符適當性原則，即國發會已責成各部會辦理各種智慧政府服務，並提出具體數據及節省時間說明優勢，較現行紙本環境更為便利應無疑義；其次，內政部辦理數位身分證換發規劃及建置等採購案，未有違反政府採購法的明確事證；至於內政部就數位身分證的社會溝通工作上，不可謂不積極。

調查報告也提到4項建議，包括第一，應再強化法制；第二，改變社會溝通的態度與方式；第三，穩定戶役政系統；第四，與國發會及行政院資通安全處合作強化數位身分證應用的資安防護，才能在資通安全面向充分支持數位身分證的推動等意見。

對此，內政部25日表示，尊重監察院報告內容，未來會朝制定專法方向進行，目前由行政院副院長沈榮津召集相關部會、國發會、內政部及行政院資安處等，進行相關研討和準備。此外，也會檢討溝通方式，讓溝通更有效率。對於監察院所提各項建議，會虛心檢討，並依限回復。