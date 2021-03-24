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快訊／與女記者在局長室辦公桌上嘿咻！丁允恭遭撤職　停止任用2年

▲▼總統府發言人丁允恭陪同總統出席世界母語日,並於會後受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲總統府前發言人丁允恭。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

總統府前發言人丁允恭任職高雄市新聞局長期間，與女記者發生桃色緋聞，甚至在局長室辦公桌上發生關係，經監察院調查後提出彈劾，並送懲戒法院議處。懲戒法院24日宣判，認為丁允恭所為有損政府及公務員形象，情節重大，因此遭撤職、停止任用2年。

媒體去年9月間爆料，指稱丁允恭在高雄市新聞局長任內，與女記者Y女在辦公室內發生性行為，甚至在辦公桌上嘿咻，Y女也因此懷孕、墮胎。而2人的不倫戀持續許久，丁允恭訂婚後還劈腿多名女子，行為堪稱渣男。事件爆發後，丁允恭火速辭去總統府發言人職務。監察院調查後，認為他的行為已經構成敵意環境性騷擾，「構成性騷擾，有辱官箴，傷害政府信譽及公務人員形象」，提出彈劾，並送懲戒法院議處。

懲戒法院3月初開庭審理，丁允恭帶著妻子蔣捷妤一同出庭。2人在庭訊後，丁允恭表示，「關於說我在辦公室等場所，有過不宜的行為，這部分我一直感到很抱歉。但關於後來監察院有做了性騷擾等等的指控，我認為這是偏離事實的，我們也提出了相當多的證據，要給法院調查釐清，希望這個部分能夠讓事實澄清。」

另外他也說，「並不像監委說的，我主動單方面去聯絡對方，而是對方她也有一些主動來聯絡我，包括說想見面，有的時候說需要經濟上的援助，我也給予支持。結果這樣的事情卻變成性騷擾，我覺得非常的不合理。」

全案於24日宣判，懲戒法院認為丁允恭的行為戕害政府及公務員的形象，情節重大，因此判決對丁允恭撤職、停止任用2年。
 

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