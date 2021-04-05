台鐵：合約中沒要求要搭圍籬！25處軌道AI偵測系統明年才能完工

▲台鐵說明太魯閣出軌事故。（資料圖／記者莊喬迪攝）

記者黃凱翊／綜合報導

台鐵408次太魯閣號2日發生半世紀嚴重事故，釀成50死的慘劇，對於有媒體表示，是因為預算不夠才沒有在邊坡搭建圍籬，台鐵今天在記者會上也做出最新說明回應了。



交通部次長王國材表示，台鐵在此次工程的合約中，的確沒有要求要有隧道附近搭建圍籬的實體建設，至於台鐵的AI偵測系統，總共預計有25處要設置此系統，預計明年就會全部完工，此偵測系統主要是照射軌道，假如軌道上有異物侵入，系統就會發出訊息傳到沿線，還有駕駛員車廂，讓駕駛員得知，另外台鐵從2018年就開始不斷測試，如何判斷軌道上的不明物體是義務，並連結到系統，王國材表示，「這部分目前預計是到明年25處都會完成」。

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對於媒體質疑，台鐵是否要將外界質疑的「合約中未要求搭建圍籬」，導向是李義祥原先就不該將工程車停在邊坡上，王國材則回應，縱然施工時沒有圍籬，但從法律面上來看李義祥仍有疏失要負法律責任，因為工地上有兩個地方都可以停車，但他卻停在有坡度的地方，此部分台鐵將會主張李義祥有過失來處理後續法律責任歸屬。

2日上午9時許，台鐵408班次太魯閣號撞上一部從邊坡滑落的工程車，列車衝進大清水隧道內，造成半世紀以來最大傷亡。檢警當時到達現場，將工程車司機兼負責人李義祥帶偵訊，他表示當天沒有施工，僅是開工程車到工地查看，也有拉上手煞車，不知何故車子滑落邊坡，遭火車撞上，且從現場取得的行車紀錄器看來，他不但沒幫忙事故旅客，還向檢警說謊。

花蓮地檢署檢察長俞秀端則指出，目前了解事故當天有至少2人在工地現場，民眾或本事故的傷者如有相關訊息或當天早上的畫面，請致電或透過LINE聯絡花蓮地檢署，以利釐清案情。

另外針對50名罹難者後續喪葬部分，台鐵表示，這次事故大體修補、穿壽衣、化妝，由中華民國葬儀商業同業公會全國聯合會無償處理；相關禮儀由台鐵局委託中華民國葬儀商業同業公會全國聯合會協助辦理，並於花蓮及台東設置臨時靈堂，地方葬儀商業同業公會無償吸收靈車棺木、骨灰罐運送費用，另殯儀館場地及大體火化規費由地方公所依規無償負擔。

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