孝順女憲兵回家了！學霸為分攤家計從軍　與家人同遊魂斷花蓮

記者林悅／台南報導

台鐵花蓮重大交通事故罹難的台南市籍女憲兵蔡慧鵑，在台南市警歸仁分局警備車前導下，5日下午2時30分左右移靈台南市立殯儀館，台南憲兵隊弟兄在門口列隊迎靈，場面哀悽。蔡慧鵑曾獲選模範生，成績優異原可錄取頂尖大學卻為了分擔家計選擇從軍，是位貼心孝順的女孩，但突然發生意外，讓家人和親友都感到非常驚訝與不捨。

▲台南市政府民政局長姜淋煌、關廟區長李賢村，代表台南市長黃偉哲在靈堂上香祭拜，並慰問蔡女家屬。（圖／記者林悅翻攝）

台鐵408車次太魯閣號發生出軌意外，造成50人死、202人輕重傷慘劇，台南市長黃偉哲指示各單位積極協助2位台南市籍罹難者家屬辦理喪葬事宜。市警歸仁分局關廟分駐所警員劉永德、蔡昆達，4日晚上7時出發，駕駛警備廂型車前往花蓮協助移靈，並擔任移靈前導車，蔡女家屬共將有5人前往帶蔡女回家，其中2人會搭乘靈車、3人搭乘歸仁分局警備車。

5日上午在歸仁分局警車前導下，蔡慧鵑移靈回台南，下午2時左右先抵台南關廟住處繞行後，前往台南市立殯儀舘，2時30分左右抵達台南市立殯儀館，因蔡女前為台南憲兵隊上兵，台南憲兵隊派3、40位隊員在門口迎靈。

因守靈室全滿，台南市立殯儀館開放光德廳供蔡、程2人家屬設置靈堂，蔡女移靈安置完成後，台南市政府民政局長姜淋煌、關廟區長李賢村，即代表台南市長黃偉哲在靈堂上香祭拜，並慰問蔡女家屬。台南市長黃偉哲也在下午近3時到蔡女靈堂前上香致祭，並慰問家屬。據了解，另名程姓罹難者，預計將於6日移靈回台南。

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