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衛福部賑災專戶遭轟！陳時中「親自澄清」：絕不會替政府付錢

記者趙于婷／台北報導

台鐵太魯閣號出軌造成50死202傷，目前還有34人住院、3人在加護病房。衛福部在4/2成立賑災專戶，但引來外界質疑。對此，衛福部部長陳時中今親自出席台鐵下午3時記者會說明，強調善款絕對不會替政府付錢。他也強調，成立賑災專戶，也是避免有人違法勸募，利用愛心做不當得利。

▲▼【0402臺鐵408次太魯閣號事故】台鐵說明記者會,衛福部長陳時中 。（圖／記者李毓康攝）

▲衛福部部長陳時中。（圖／記者李毓康攝）

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針對外界疑慮，衛福部社會救助及社工司副司長蘇昭如今早已做相關澄清，有關0402臺鐵太魯閣號事故案，考量罹難者遺屬丶傷者及家庭均受到極大的身心創傷與生活衝擊，捐款會用在後續所生醫療、復健丶經濟支持及社會重建等相關費用。

陳時中今再次說明，衛福部負責捐款帳戶部分，因為社會愛心者眾，很多人都打電話詢問相關捐款管道，所以成立多管道捐款帳號，現在還是放假時間，目前超商跟line pay捐款已經有6000多萬，明天銀行開了，會有更多捐款明細出來。

陳時中強調，捐款有很多用途，因此會成立管理委員會，嚴格監督使用目的和方向，都會請利害關係人和社會公正人士一起討論擬定，一定是專款專用、公開透明，會跟社會大眾公布，裡面絕對不會替政府付錢，政府該賠償的都由政府法定方式處理。

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