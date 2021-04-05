網紅造假150萬捐款單！再被爆「假冒空服員」　星宇航空怒打臉

記者賴文萱／台北報導

台鐵太魯閣408班次2日發生嚴重出軌意外，許多民眾紛紛捐款希望能夠幫助受災戶，不過，一名擁有1.5萬粉絲的吳姓網紅被爆IG曬出的限動貼出的150萬元捐款單造假。不僅如此，該網紅的FB自介寫明是星宇航空空服員，對此星宇航空嚴正澄清該網友並非星宇員工，若導致毀損商譽，考慮採取法律途徑處理。

▲吳姓網紅被爆造假150萬捐款單，還假冒星宇航空空服員。（圖／翻攝自FB）

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有網友在PTT上爆料，提到一名擁有1.5萬粉絲的吳姓網紅暖心捐款，一次捐出150萬元整，希望能盡一些心力，也為遇難家屬禱告；然而，原PO上網查詢後，卻發現網紅貼出的2張捐款單其實是「台灣關愛基金會」官網上的收據範本，忍不住質疑「原來現在捐款都這麼方便的嗎？」

▲吳姓網紅雲端捐款150萬元。（圖／翻攝自PTT）

該名網紅被發現臉書、IG自介上都自稱是星宇航空空服員，對此，星宇航空發出聲明嚴正澄清，針對某吳姓網友冒用星宇航空空服員身份，並「聲稱捐款」一事，經查證並非星宇航空員工。

星宇航空強調，若上開情事涉及不法，致毀損星宇航空之商譽，本公司將考慮採取法律途徑處理。

▼吳姓網紅將IG轉為私密帳號，並將自介刪光。（圖／翻攝自Instagram）

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