衛福部設「太魯閣捐款專戶」網轟爆！粉專2點回應了

▲台鐵太魯閣號列車在花蓮清水隧道疑遭從邊坡滑落的工程車砸中出軌，造成重大傷亡事故。（圖／記者蕭可正攝）

記者張乃文／綜合報導

台鐵太魯閣408班次發生出軌事故，衛福部3日公布捐款帳號，接受各界捐款，受理期程到4月底。不過，針對政府設立捐款帳戶一事，卻讓不少網友質疑「是政府沒錢處理嗎」、「人家氣爆捐款，錢拿去旅遊，你是能怎樣」、「政府本該啟用相關緊急預算！不該鼓勵捐款」。對此衛福部粉專則回應，會秉持公開透明、專款專用原則辦理。

台鐵太魯閣408班次發生的出軌事故造成嚴重死傷，是近半世紀以來最嚴重的鐵路傷亡事故，外界也紛紛希望能提供協助，湧入大量捐款。交通部次長王國材也表示，衛福部已統一成立捐款專戶，並指定用途，受理期程至4月底。王國材也強調，捐款並不會用於台鐵給予傷亡者的賠償金上，因為那是台鐵需要負責的款項。

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不過，卻有網友提出4點「衛福部沒資格成立捐款專戶」的原因，包括「受傷民眾理應接受出事單位的醫療服務及費用賠償」、「現場工程的修繕不是應由台鐵來自付認列支出嗎」、「死亡者及受傷者不是理應領取出事單位的保險公司賠償嗎？」及「現場救援人員及出事家屬不是有花蓮旅行公會提供的免費旅館住宿嗎？」等，並強調高雄氣爆事件就是前車之鑑，如果虛報金額、圖利特定人士，「人民不再買單了！」

另外，PTT上也有網友發文質疑，政府只知道要募款，但「能力跟計畫我們都沒看到」，設立捐款帳戶之所以會被罵，其實正是因為「那就不是你的身分該做的事！」還有人指出，「捐款用途一直都不是透明的，誰曉得錢捐了到哪去了」、「政府主導捐款真的很扯」、「無法理解政府叫民眾捐款是為啥，平常就有繳稅了」、「完全不懂人禍是要什麼捐款帳戶」。

針對設立捐款帳戶遭質疑，衛福部粉專回應如下：

1.有關 0402 臺鐵太魯閣號事故案，考量罹難者之遺屬丶傷者及其家庭均受到極大的身心創傷與生活衝擊，為回應民眾愛心捐款以協助受災民衆後續所生醫療、復健丶經濟支持及社會重建等相關費用，衛生福利部自 110 年 4／3 起至 110 年4／30 止，提供捐款管道，接受民眾捐款。

2.本案政府依法應負責辦理事項，本應由相關預算經費支出，不會使用捐款經費，而捐款之運用將依受災民眾之需求，設置捐款管理機制、擬定使用計畫，秉公開透明、專款專用原則辦理，並依規定，開立收據並公開徵信。

▲衛福部設「太魯閣捐款專戶」，粉專2點回應。（圖／截自衛福部粉專）