網紅兒「5巧合」搭上死亡列車　母悲痛怒批台鐵：賣站票草菅人命

記者洪靖宜／高雄報導

網紅「心享事宸_韓德凱文森」吳享宸搭上發生事故的408次太魯閣號，經過比對DNA，確認為此次事故第49名罹難者，家屬聞訊心碎。高雄市府也立刻派人到吳男家中關心，送上慰問金，吳男媽媽受訪時顯得冷靜，但對於台鐵賣站票質疑是「草菅人命」，也要該負責的人出面負責。

▲網紅「心享事宸_韓德凱文森」搭上408次太魯閣號，經相驗後，確認為第49名罹難者。（圖／胡仁順提供）

台鐵408次太魯閣號2日發生半世紀嚴重事故，釀成50死的慘劇，花蓮市民代表胡仁順3日收到網紅「心享事宸_韓德凱文森」吳姓男子的哥哥委託，發出尋人文章，內容提到吳男搭上發生事故的408次太魯閣號，至今仍無音訊；而吳的哥哥、弟弟相當焦急，趕緊從高雄前往花蓮殯儀館進行DNA化驗。不過，稍早吳男已被找到了，經比對DNA，確認為此次事故第49名罹難者，家屬聞訊心碎。

由於吳男戶籍設在高雄左營區，消息一確認後，高雄市府也派員到吳男家中關心，社會局社會救助科長林欣緯代表市府致贈慰問金5萬元，並告知市府可提供的協助，像是後續喪葬協助等，社會局社工也會持續跟吳媽媽接觸，至於遺體部分家屬還在討論後續如何處理。

事後吳男媽媽《ETtoday新聞雲》訪問時提及，現在尚未整理好思緒，後續會為吳享宸舉辦告別式。但她質疑：「台鐵草菅人命，車速這麼快怎麼還賣站票，人那麼多可以加開班次，為何要賣站票，第一天看到新聞時不知道自己孩子在上面，第一反應為何台鐵老是在出包，後來聯絡不上，到今早哥哥回報說確定是他，我真的沒辦法接受」，吳媽媽認為，哪個單位該負責，就勇敢一點站出來面對。

時間對我們來說完全沒用！

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