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社會 社會焦點 保障人權

李義祥聊天玩手機畫面曝！如路人甲坐工程車旁　冷血看旅客逃命

記者陳以昇、黃彥傑／花蓮報導

台鐵408次太魯閣號列車撞上滑下邊坡工程車，衝入隧道，造成50人罹難200人受傷。工程車司機兼負責人李義祥事發當時，被民眾拍到與其他工人站在邊坡觀看，他卻向檢警說當天沒有施工，僅「獨自一人」開車到工地查看，但從現場取得的行車記錄器看來，他不但沒幫忙事故旅客，還向檢警說謊！

▲▼事發當時李義祥還一派輕鬆跟朋友聊天，事發當時李義祥在工寮旁打電話 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲事發當時李義祥還一派輕鬆跟朋友聊天。（圖／記者黃彥傑翻攝）

2日上午9時許，台鐵408班次太魯閣號撞上一部從邊坡滑落的工程車，列車衝進大清水隧道內，造成50人罹難200人受傷。檢警當時到達現場，將工程車司機兼負責人李義祥帶偵訊，他表示當天沒有施工，僅是開工程車到工地查看，也有拉上手煞車，不知何故車子滑落邊坡，遭火車撞上，但他根本在說謊！

▼事發當時李義祥在工寮旁、工程車原本停放的位置，聊天滑手機打電話 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼事發當時李義祥還一派輕鬆跟朋友聊天，事發當時李義祥在工寮旁打電話 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

有民眾在事發時，從第一節車廂往外拍攝，拍到李義祥與其他約7名工人站在邊坡冷眼旁觀，另外再從現場取得的行車記錄器影片，第一時間救護車抵達時，他還站在邊坡旁看著受傷旅客拖著行李往上走，完全沒有上前幫忙。

接著李義祥走到工寮前不斷地打電話，似乎在聯絡交代事情，隨後一派輕鬆地與其他工人在工寮旁聊天；警方到達現場後，找上李義祥並將他帶回偵訊。3日檢方依過失致死罪聲請羈押，卻遭地院駁回，翌日抗告成功，法官裁定羈押2個月，並禁止接見、通信等。

▼警方第一時間詢問李義祥，將李義祥帶回偵訊。。（圖／記者黃彥傑翻攝） 

▲▼救護車抵達現場，李義祥在工寮旁，事發當時李義祥在工寮旁打電話，事發當時李義祥還一派輕鬆跟朋友聊天，警方第一時間詢問李義祥，警方將李義祥帶回偵訊。 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

花蓮地檢署主任檢察官周芳怡表示，在尚未揭露邊坡照片及影片時，檢方已經有進行調查，有必要時會約談相關人等，至於掌握的證據資料及訊問進度，基於偵查不公開無法說明。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼事發當時李義祥在工寮旁、工程車原本停放的位置，滑手機發訊息 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼救護車抵達現場，李義祥在工寮旁，事發當時李義祥在工寮旁打電話，事發當時李義祥還一派輕鬆跟朋友聊天，警方第一時間詢問李義祥，警方將李義祥帶回偵訊。 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▼救護車抵達現場，李義祥在工寮旁，未協助受害旅客 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼救護車抵達現場，李義祥在工寮旁，事發當時李義祥在工寮旁打電話，事發當時李義祥還一派輕鬆跟朋友聊天，警方第一時間詢問李義祥，警方將李義祥帶回偵訊。 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

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