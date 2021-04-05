LIVE／太魯閣號奪50命　蘇貞昌赴台鐵災害應變中心

記者黃巈禾／台北報導

台鐵408次太魯閣號2日出軌，釀50人死亡及數百人受傷，交通部長林佳龍為此請辭負責。行政院長蘇貞昌5日下午2時抵達台鐵災害應變中心視察，視察完後發表談話並接受媒體聯訪。《ETtoday新聞雲》全程直播。





▲行政院長蘇貞昌赴台鐵災害應變中心視察 。（圖／記者李毓康攝）



清明連假首日，2日上午9時許，台鐵408次太魯閣號行經花蓮秀林鄉和仁路段，即大清水隧道，撞上從邊坡滑落鐵軌的工程車，導致出軌翻覆，50人死亡及數百人輕重傷。工程負責人李義祥也遭起底，同時掛名義程營造負責人、施工廠商東新營造的工地主任，涉嫌違反《營造業法》，台鐵4日也坦承，包含負責監造的聯合大地、PCM中棪工程顧問公司以及負責發包的花蓮工務段3單位都沒有發現此疏失。此外，李義祥不僅有民進黨的背景，5年內標下總金額近2億的19個政府標案。

國民黨針對整起事件列出10大疑點，包括：1、工程車有無拉手煞車，2、工程有無設置護欄，3、施工計畫有無落實，4、工程延宕誰負責，5、原定2020年就要完成的邊坡監測系統是否完成，6、東興營造一家投標，只差底標3%，是否工程最低標出事，7、行政院部核定台鐵總體檢報告有無內情，8、台鐵局長三月沒補實是否涉及派系分贓不均，9、包商違法監工地主任，10、被列入黑名單的廠商竟可投標，是誰在護航？

行政院長蘇貞昌5日下午2時抵達台鐵災害應變中心視察，視察完後發表談話，對於外界諸多疑點也將接受媒體聯訪。

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