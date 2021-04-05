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獨／災難畫面衝擊！如何帶孩子面對　醫師：討論感人故事一同反思

▲▼台鐵太魯閣號列車在花蓮清水隧道疑遭從邊坡滑落的工程車砸中出軌，造成重大傷亡事故。（圖／記者蕭可正攝，下同）
▲台鐵太魯閣號列車在花蓮清水隧疑遭從邊坡滑落的工程車砸中出軌，造成重大傷亡事故。（圖／記者蕭可正攝）

記者洪靖宜、吳奕靖、許宥孺／花蓮報導

台鐵408次太魯閣號2日發生半世紀嚴重事故，釀成50死的慘劇，慈濟醫院小兒科醫師朱紹盈提到，當時一名阿嬤親眼看到小孫女的頭顱被拋飛車外，但為了不讓孫子看到這畫面，她當機立斷拿出外套遮住孫子的眼睛，強忍鎮定的行徑，讓人深感佩服。醫師也提及，災難創傷後，社會不該光是急著追究責任，應該帶著孩子反思事件。

▲慈濟醫院小兒科朱紹盈醫師 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲慈濟醫院小兒科朱紹盈醫師 。（圖／記者吳奕靖攝）

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台鐵發生重大事故，引發社會高度關注，各大媒體持續追蹤報導，不少畫面也令人衝擊，被稱為「小豬醫師」的慈濟醫院小兒科醫師朱紹盈就提到，創傷過後，爸爸媽媽有機會要帶著孩子閱讀，閱讀不是只有故事書、教課書，也可以帶孩子閱讀時事，帶孩子做公民參與社會，可藉由這幾天發生的事，從中討論感人故事，讀典範人物，了解報章雜誌如何詮釋，帶孩子一起閱讀如何貢獻社會。

她提及，尤其父母身教重要，事件發生時不應該用情緒字眼批判，要做根本原因的分析，從挫敗或重大悲傷事件中找到改善方法跟策略，教會孩子反思，憑人類智慧找到問題進而改進。

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