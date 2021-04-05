獨／災難畫面衝擊！如何帶孩子面對　醫師：討論感人故事一同反思



▲台鐵太魯閣號列車在花蓮清水隧疑遭從邊坡滑落的工程車砸中出軌，造成重大傷亡事故。（圖／記者蕭可正攝）

記者洪靖宜、吳奕靖、許宥孺／花蓮報導

台鐵408次太魯閣號2日發生半世紀嚴重事故，釀成50死的慘劇，慈濟醫院小兒科醫師朱紹盈提到，當時一名阿嬤親眼看到小孫女的頭顱被拋飛車外，但為了不讓孫子看到這畫面，她當機立斷拿出外套遮住孫子的眼睛，強忍鎮定的行徑，讓人深感佩服。醫師也提及，災難創傷後，社會不該光是急著追究責任，應該帶著孩子反思事件。

▲慈濟醫院小兒科朱紹盈醫師 。（圖／記者吳奕靖攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵發生重大事故，引發社會高度關注，各大媒體持續追蹤報導，不少畫面也令人衝擊，被稱為「小豬醫師」的慈濟醫院小兒科醫師朱紹盈就提到，創傷過後，爸爸媽媽有機會要帶著孩子閱讀，閱讀不是只有故事書、教課書，也可以帶孩子閱讀時事，帶孩子做公民參與社會，可藉由這幾天發生的事，從中討論感人故事，讀典範人物，了解報章雜誌如何詮釋，帶孩子一起閱讀如何貢獻社會。

她提及，尤其父母身教重要，事件發生時不應該用情緒字眼批判，要做根本原因的分析，從挫敗或重大悲傷事件中找到改善方法跟策略，教會孩子反思，憑人類智慧找到問題進而改進。

時間對我們來說完全沒用！