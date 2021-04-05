強力監督改革！江啟臣：彈劾林佳龍、蔡英文道歉

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

台鐵太魯閣號2日發生重大傷亡事故，已釀50死200傷，國民黨主席江啟臣5日在臉書發文，點名行政院長蘇貞昌對台鐵改革延宕責無旁貸，應下台負責，此外，總統蔡英文應代表政府，對政務官與公務員的怠惰失當造成國殤，必須向全體國民道歉。

江啟臣表示，除了追究監造、施工、專案管理等單位之責任，也要求台鐵提出這次工程的「施工防災計畫」及「交通維持計畫書」，主張懲處台鐵失職人員；另外，對此重大事故，交通部長林佳龍、台鐵局代局長祁文中政次都有無可迴避的責任，也應下台負責，並送監察院調查、彈劾。

江啟臣認為，行政院長蘇貞昌上任後，對普悠瑪事故後政院主導的《台鐵總體檢報告》遲未核定，更無作為，此重大事故，凸顯蘇院長對台鐵改革延宕責無旁貸，也應下台負責，並要求總統蔡英文代表政府整體，對政務官與公務員的怠惰失當造成國殤，必須向全體國民道歉。

「讓各個層級的人負起該負的責任，只是對告慰罹難者的第一步。」江啟臣表示，4月2日噩耗傳出，他與黨部、黨團幹部討論確認了「救災優先，堅持咎責」的方針，也確定以國會為主要監督場域。今天黨團召開記者會就是向大眾說明，國民黨在災難發生時會不分朝野，共同面對，但是在救災告一段落，國民黨更會堅守在野黨責任，強力監督、堅持咎責。

江啟臣說，遺憾的是，民進黨政府面對不幸國殤，仍透過龐大的網路資源，反擊對於台鐵、政府主管部門的檢討聲浪，台鐵內部流出的對話截圖，更顯現相關官員並未痛定思痛，竟仍在思考切割卸責。回看兩年前完成的《台鐵總體檢報告》，到今天有開始落實的有多少？為何一次慘劇還學不到教訓，拿不出作為，只能讓大家今天再悲痛一回？

江啟臣強調，除了事後咎責，更重要的是台鐵在制度、運安上的持續改革，身為在野黨，必須克盡職責，將哀傷的情緒，轉化成在野監督更強大的力道。國民黨將會透過各種方式，讓政府知道，每一條人命的可貴。

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