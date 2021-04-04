▲新北推分享惜食鳳梨食譜，清爽開胃好滋味大公開。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局為避免食物浪費，推動「惜食分享餐廳計畫」，協助媒合餐飲業者使用來自全台各地的「蔬果格外品」，農業局邀請5間惜食分享餐廳分享鳳梨簡易食譜，闔家一同試作美味料理。民眾如果想採買有機、友善鳳梨，農業局也提供購買管道，以行動支持國產水果。

農業局指出，鳳梨是台灣全年常見水果，主要產期為每年4月至8月，民眾在市場上除了常見的金鑽鳳梨（台農17號），也能買到蘋果鳳梨（台農6號）、香水鳳梨（台農11號）等品種的鳳梨。除了鮮食，鳳梨也常用於製作料理、酵素、果醋等，是多用途的水果。近期國內發生鳳梨出口問題，為鼓勵民眾採買鳳梨及幫助農民，因此農業局特別邀請天然茶莊、豹紋喵喵、呷米蔬食、牧牧沙拉及找到幸福咖啡店等惜食分享餐廳，分享鳳梨食譜。

▲新北推分享惜食鳳梨食譜。

農業局長李玟表示，農業局成立「惜食分享餐廳計畫」希望協助農民處理蔬果格外品，這次國內鳳梨農友遇到的出口問題，新北市雖然不是鳳梨的主要產地，但新北市人口眾多，是主要消費地，希望與中央與各縣市政府及辛苦的鳳梨農友一同努力，共同解決鳳梨盛產及避免食物浪費的問題。

另外目前除了慣行鳳梨遇到產銷問題，價格較高的有機與友善耕作鳳梨也面臨相同考驗，對鳳梨料理有興趣，可以追蹤農業局FB粉絲頁，對店家資訊與料理有興趣，也可以追蹤「惜食分享餐廳」臉書粉專，關注店家最新資訊。

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