貢寮水梯田「遇見雞母嶺」　海大學術力帶動地方打造山海美景

▲貢寮水梯田「遇見雞母嶺」。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市貢寮區雞母嶺地區以水梯田聞名，面積曾高達200公頃，自從1989年廢耕後，水梯田面積下降逐漸沒落。「遇見雞母嶺」位於貢寮區美豐里山區，創辦人蕭學苑返鄉以雞母嶺傳統農耕為基礎，花了五年復育貢寮水梯田。新北市政府及海洋大學齊力前進貢寮，與在地團隊「遇見雞母嶺」及「鮮物本舖」合作，改善遊程體驗，推出食農與食漁教育，打造「上山下海」特有美景。

農業局表示，2020年推動農業創生時與農業局合作，導入業界專家資源，改善體驗遊程，並透過設計行動，與設計師合作推出遊程品牌CIS設計及吉祥物「憨吉貴」，以嶄新形象共同推動農業創生。當地團隊「遇見雞母嶺」及「鮮物本舖」合作推出里山里海體驗遊程，辦理食農與食漁教育，透過設計海洋教育課程，結合石花菜採集體驗。同時新北市政府透過農業局及教育局跨局處合作，協助媒合團隊食農與食漁體驗活動，提供中小學環境教育體驗服務。

▲貢寮水梯田「遇見雞母嶺」食農教育。

此外，「遇見雞母嶺」也參與國立台灣海洋大學大學社會責任實踐（University Social Responsibility, USR）「逗陣來貢寮」計畫。海大教授率領大學生前進貢寮農漁村，透過結合當地農漁產資源，協助地方創生，將雞母嶺打造成共生共存共享的山海美景。

農業局長李玟表示，在地小農各自單打獨鬥較為辛苦，農業創生就是與在地團隊合作發展事業及產業，透過跨局處合作方式，協助推廣食農與食漁環境體驗，結合大專院校的學術力量，以既有地區產業帶動農村旅遊，活絡地方經濟，形成事業及產業，達到農業創生的目標。欲體驗貢寮山海美景請洽「逗陣來貢寮」臉書專頁。

▲遇見雞母嶺農事體驗。

▲海洋大學usr計畫成果展。

美麗最大的祕密

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