新住民多元文化節4月起跑　找找，住在新北的世界聲音

▲新住民多元文化節4月起跑。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市升格十年！人口數已突破403萬人，其中新住民及其子女人口數超過10萬人，如此背景造就新北文化的多元性，今年再度受疫情影響而停辦實體潑水節，調整轉換為「新北市多元文化節」，以「找找，住在新北的世界聲音」為主題，即日起至4月30日，一同展現交流自己的聲音文化故事。

新北市文化局表示，新北市是全臺新住民最多的城市，每個人都是這座城市的多元文化。本次活動以「音樂」為主軸，由線上母語歌徵集為前導，連結華新街的美食與小旅行，再以實體音樂村呈現，結合學校、博物館和圖書館，讓系列活動更加豐富精采。

▲找找，住在新北的世界聲音。

作為整體活動前導的「找找，不能忘記的母語歌」，即日起至4月30日，邀集民眾錄製生命中最感動的母語歌上傳至網站，並寫下關於這首歌的感受，藉此機會分享自己最珍重的人或記憶，同時建構新北的多元文化聲音地圖。在主活動日4月24日當天，將擇精彩的母語故事，轉化為「聲音地圖展覽」，讓人們透過耳機，聆聽多元母語歌的故事。

此外，還有「找找，藏在城裡的南洋生活」、「找找，誰在公園裡搭了一個村子」及「找找，家裡附近的文化活動」等系列活動，結合學校及文化局各場館共同辦理。如空軍三重一村舉辦「印度文化節」，帶來印度歌舞、印度市集及瑜伽體驗工坊。

十三行博物館則有「多樣泰−泰國文化特展」；淡水古蹟博物館推出英日快閃時空小徑及世界樂器體驗；市圖總館由新住民媽媽故事志工分享家鄉趣味故事等，還有其他圖書館分館與學校也共襄盛舉，歡迎民眾一同來認識各國文化，更多詳情請上「新北市多元文化節」網站查詢。

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